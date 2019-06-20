Портнов заявив, що в Офіс президента тепер можна брати усіх люстрованих



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Колишній заступник голови Адміністрації президента при Вікторі Януковичі Андрій Портнов

Андрій Портнов: Зеленський ліквідував указом Адміністрацію президента і створив Офіс президента, тож питання поширення на керівників президентської команди закону про люстрацію більше не варто

Глава держави Володимир Зеленський ліквідував указом Адміністрацію президента і створив Офіс президента, тож питання поширення на керівників президентської команди закону про люстрацію більше не варто. Про це заявив колишній заступник голови Адміністрації президента при Вікторі Януковичі Андрій Портнов.

Відповідна заява розповсюджена на офіційному сайті Портнова.

Як повідомлялось сьогодні, 20 червня, Володимир Зеленський підписав указ про реорганізацію Адміністрації президента в офіс глави держави.

В ньому йдеться:

1. Утворити Офіс Президента України шляхом реорганізації та скорочення чисельності працівників Адміністрації Президента України.

Офіс Президента України є постійно діючим допоміжним органом, основним завданням якого є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень.

Офіс Президента України очолює Керівник Офісу Президента України.

2. Визначити таку структуру Офісу Президента України:

Керівник Офісу Президента України;

Перший заступник Керівника Офісу Президента України;

заступники Керівника Офісу Президента України;

Керівник Апарату Офісу Президента України;

Перший помічник Президента України;

помічники Президента;

радники Президента;

Прес-секретар Президента України;

уповноважені Президента України;

представники Президента України;

Кабінет Президента України;

Кабінет Керівника Офісу Президента України;

Директорат з питань правової політики;

Директорат з питань зовнішньої політики;

Директорат з питань національної безпеки та оборони;

Директорат з питань юстиції та правоохоронної діяльності;

Директорат з питань регіональної політики та децентралізації;

Директорат з питань економічної політики;

Директорат з питань внутрішньої та гуманітарної політики;

Директорат з питань інформаційної політики;

Департамент документального забезпечення;

Департамент з питань Державного Протоколу та Церемоніалу;

Департамент з питань громадянства, помилування, державних нагород;

Департамент з питань звернень громадян;

Департамент доступу до публічної інформації;

Департамент управління персоналом;

Департамент інформаційних технологій;

Департамент забезпечення зв,язків із Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України;

Департамент забезпечення діяльності уповноважених, представників та роботи Офісу Президента України;

Режимно-секретний департамент.

3. Перший помічник Президента України, помічник Президента України, радники Президента України призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України, який безпосередньо координує їх діяльність.

4. Установити, що штатний розпис Офісу Президента України затверджується Керівником Апарату Офісу Президента України.

5. Керівникові Офісу Президента України подати у двотижневий строк проект Положення про Офіс Президента України.

6. Керівникові Апарату Офісу Президента України внести в установленому порядку пропозиції щодо: умов оплати праці працівників Офісу Президента України;

переліку посад державної служби, патронатної служби та посад працівників, які виконують функції з обслуговування, а також встановлення категорій посад державної служби в Апараті Офісу Президента України. 7. Утворити комісію з реорганізації Адміністрації Президента України (далі — комісія з реорганізації), визначивши головою цієї комісії заступника Керівника Апарату Адміністрації Президента України — Керівника Головного департаменту документального забезпечення Стасенка Ігоря Вікторовича. 8. Голові комісії з реорганізації: 1) затвердити персональний склад комісії з реорганізації; 2) забезпечити здійснення в установленому порядку, у тому числі з додержанням вимог законодавства України про державну службу, про працю, заходів, пов’язаних із реорганізацією Адміністрації Президента України. 9. Працівникам Адміністрації Президента України продовжувати виконувати покладені на них посадові обов’язки до припинення в установленому порядку трудових відносин з ними. 10. Установити, що фінансове, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Офісу Президента України здійснює Державне управління справами. 11. Кабінету Міністрів України визначити умови оплати праці працівників Офісу Президента України.







