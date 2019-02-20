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    Східний район Берліну залишився без світла через будівельників

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    <p>Відключення світла в Берліні торкнулося більше 30 000 домашніх господарств і 2 000 компаній</p> - Східний район Берліну залишився без світла через будівельників

    Відключення світла в Берліні торкнулося більше 30 000 домашніх господарств і 2 000 компаній

    Багато будинків в Берліні опалюються електрикою, тому їхнім мешканцям довелося провести ніч у холоді

    Десятки тисяч жителів Берліна залишилися без електрики через пошкодження силового кабелю на одному з будівельних майданчиків.

    Про це повідомляє Deutsche Welle.

    Міська влада заявила, що один з робітників під час реконструкції моста Сальвадора Альєнде випадково перерізав кабель електромережі близько 14:00 у вівторок, відключивши енергію в східному районі міста.

    Відключення торкнулося більше 30 000 домашніх господарств і 2 000 компаній. Очікується, що школи і дитячі сади в постраждалому від аварії районі будуть закриті в середу, поки робітники працюють над виправленням ситуації.

    «Це трудомістка робота, яка просто займе трохи часу. Ось чому це відключення триває значно довше, ніж попередні відключення електроенергії», - сказав представник енергетичної компанії Vatenfall.

    Відключення електроживлення торкнулося телефонного і стільникового зв'язку. Крім того, багато будинків опалюються електрикою, тому їхнім мешканцям довелося провести ніч у холоді.

    Джерело: Європейська правда

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