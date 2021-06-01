Шість років позбавлення волі. Суд окупантів виніс заочний вирок Чубарову

Росіяни звинуватили Чубарова в організації масових заворушень під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014 року

У Сімферополі «верховний суд» окупованого Криму 1 червня виніс заочний вирок стосовно голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова за звинуваченням в «організації масових заворушень» 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту. Чубарова засудили до шести років позбавлення волі та штрафу в 200 тисяч рублів, повідомляє «Крим.Реалії».

«Призначити Чубарову Рефату Абдурахмановичу покарання у вигляді шести років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії загального режиму. Термін відбування покарання рахувати з моменту його екстрадиції на територію Російської Федерації», – сказав суддя.

Згідно з постановою суду, голова Меджлісу визнаний винним за частиною 1 статті 212 КК Росії, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі. Також Чубарова суд визнав винним за частиною 2 статті 280.1 КК Росії з покаранням у вигляді згаданого штрафу (200 тис. рублів) і «позбавленням права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням функцій представника влади, організаційно-розпорядчих, адміністративних і господарських повноважень строком на 1 рік».

У суді також оголосили про призначення Чубарову 200 годин виправних робіт.

«Штраф у розмірі 200 тисяч рублів і 200 годин виправних робіт суд призначив за звинуваченням у «публічних закликах до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії» (1 і 2 ч. статті 280.1 КК Росії), однак ці статті були декриміналізовані, тому покарання за них не буде реалізовано», – пояснив адвокат Чубарова за призначенням Олександр Осокін.

На засіданні «верховного суду» окупованого Криму 24 травня обвинувачення вимагало 9 років позбавлення волі для Чубарова. Держобвинувач заявила на суді що «вина Чубарова повністю доведена свідченнями потерпілих, свідків та іншими доказами у справі».

Наприкінці березня 2020 року управління Слідкому Росії в окупованому Криму заочно висунуло обвинувачення Чубарову. Кримінальні справи порушені за ч. 1 ст. 212 (організація масових заворушень), ч. 2 ст. 280.1, ч. 1 ст. 280.1 КК Росії (публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії).

У липні минулого року «суд» у Сімферополі почав розглядати по суті кримінальну справу щодо Чубарова. Адвокат за призначенням Олександр Осокін оскаржив проведення судового розгляду за відсутності голови Меджлісу кримськотатарського народу.

Як пояснив раніше адвокат Микола Полозов, його не допустили до захисту Чубарова в цій справі, пославшись на «конфлікт інтересів». У Сімферополі «суд» відхилив скаргу адвоката Полозова на недопуск до захисту Чубарова. Третій апеляційний суд у Сочі також відмовив адвокату в задоволенні скарги.

Сам Чубаров зазначив, що російська влада почала чергову хвилю репресій проти кримськотатарського народу.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала цю справу незаконною і «ще одним із різновидів репресій проти корінного народу Криму».

Прокуратура АРК відкрила провадження через кримінальну справу, яку російські слідчі відкрили проти Чубарова.