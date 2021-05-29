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    Окупований Сімферополь пішов під воду після зливи

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    Так сьогодні виглядала площа поблизу сімферопольського вокзалу - Окупований Сімферополь пішов під воду після зливи

    Так сьогодні виглядала площа поблизу сімферопольського вокзалу

    Фото: facebook/sergonaumovich

    В затопленому місті заборонено масові заходи

    Місто Сімферополь в анексованому Криму затопило після масштабної зливи, що пройшла в суботу, 29 травня. Вулицями міста «плавають» машини, люди намагаються вибратися з води, повідомляє «Обозреватель».

    На розміщеному відео російського агентства «РІА ФАН» видно, як військові допомагають подолати наслідки погодної катастрофи. «Кримські міста накрила негода – злива з грозою зараз бушує в центральному Криму. Місцеві жителі зняли, як військові допомагають жінці з коляскою перейти бурхливий потік», – йдеться у підписі під відео.

    Дощ не закінчується. Очевидці стверджують, що давно не бачили такої зливи. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що губернатор Сімферополя продовжив режим підвищеної готовності, в місті заборонено проводити масові заходи.

    На одному з фото затопленої площі неподалік від міського вокзалу можна побачити пропагандистське гасло «Сім років разом з любою батьківщиною» та державною символікою країни-агресора.

    Нагадаємо, що синоптики попереджали про сильні зливи, які мали пройти у суботу по всій території України.

    Напередодні ввечері на Київ обрушилася епічна гроза: блискавки, грім і дощ (фото, відео).

    Теги: Крим Київ машини військові Сімферополь місто негода дощ
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    Окупований Сімферополь пішов під воду після зливи