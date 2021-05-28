Кримська зрадниця «Няша» Поклонська заявила, що змінює професію

Наталію Поклонську окупанти зробили «прокурором Республіки Крим», кого вона із себе і вдавала з 2 травня 2014 до 6 жовтня 2016 року

Поклонська заявила, що скоро на новій роботі знову одягне кітель

Колишня «прокурорка» окупованого Криму і депутатка російської Держдуми Наталія Поклонська заявила, що скоро перейде на нову роботу і знову одягне кітель, але не уточнила – який саме. Про це вона заявила у відеозверненні, яке поширюють росЗМІ.

«Я знімаю свою кандидатуру з прймеріза у зв'язку з новою роботою. Якою саме – розповім пізніше. Я не зникаю і не пропадаю. Скоро побачимось на прийомах у Криму», – заявила вона у відеозверненні.

Також Поклонська заявила, що скоро на новій роботі знову одягне кітель, але не уточнила – який саме.

«На новій роботі я знову зможу одягнути кітель, але який саме – нехай це залишиться інтригою», – заявила вона.

Як відомо, до окупації Наталія Поклонська, відома, як «Няша – прокурор Наташа», працювала в прокуратурі АР Крим на посаді старшого прокурора Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримки державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів від органів внутрішніх справ Головного управління нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України.

Після окупації Росією Криму перейшла на бік РФ. Окупанти зробили її «прокурором Республіки Крим», кого вона із себе і вдавала з 2 травня 2014 до 6 жовтня 2016 року. Потім стала депутаткою Державної думи РФ VII скликання, заступницею голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ з 18 вересня 2016 року. Член путінської фракції «Єдина Росія».

Нагадаємо, 19 березня РНБО України запровадила санкції проти колишніх високопосадовців та правоохоронців-зрадників, серед яких фігурує і Наталія Поклонська.

До слова, нещодавно в окупованому Севастополі замість «Ополченочки» показали фільм про героїв АТО. Експрокурорка окупованого Криму Наталія Поклонська знялася у фільмі «Ополченочка» в ролі самої себе.