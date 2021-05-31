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    Зеленський запропонував новий формат переговорів щодо Донбасу та Криму

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    Володимир Зеленський запропонував новий формат переговорів щодо Донбасу та Криму - Зеленський запропонував новий формат переговорів щодо Донбасу та Криму
    Володимир Зеленський запропонував новий формат переговорів щодо Донбасу та Криму
    Фото: Frankfurter Allgemeine Zeitung

    Зеленський хоче у новому форматі обговорювати повернення окупованого Криму та газопровід «Північний потік – 2»

    Президент України Володимир Зеленський запропонував створити новий формат переговорів щодо врегулювання ситуації в країні. За його словами, цей формат можна було б об'єднати з нормандським. Про це йдеться в інтерв'ю глави держави німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Зеленський заявив, що у новому форматі обговорювалося б не лише врегулювання ситуації на Донбасі, але й повернення окупованого Криму та газопровід «Північний потік – 2».

    «Там (у нормандському форматі - ред.) немає мови ні про Крим, ні про трубу, ні про гарантії безпеки. Нормандський формат і його теми в такому випадку стали б частиною цієї конструкції», – сказав він.

    Нагадаємо, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що столиця Білорусі Мінськ не може бути майданчиком для переговорів щодо Донбасу, оскільки туди неможливо потрапити.

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    Джерело: РБК-Україна

    Теги: Нормандський формат Крим бойовики на Донбасі Донбас Володимир Зеленський президент
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    Зеленський запропонував новий формат переговорів щодо Донбасу та Криму