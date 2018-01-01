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    Школи Рівного закрили на карантин

    Наразі у Рівному захворіло близько 5 тисяч дітей
    В усіх школах Рівного оголошено карантин через високу захворюваність дітей. Про це заявив начальник управління освіти Рівного Василь Харковець, передає «Рівне вечірнє». З вівторка, 5 лютого, в усіх школах Рівного через зростання захворюваності на сезонні хвороби у дітей оголошено карантин. «Наше управління постійно збирало дані
    • Сьогодні, 15:18
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    Наразі у Рівному захворіло близько 5 тисяч дітей

    В усіх школах Рівного оголошено карантин через високу захворюваність дітей.

    Про це заявив начальник управління освіти Рівного Василь Харковець, передає «Рівне вечірнє».

    З вівторка, 5 лютого, в усіх школах Рівного через зростання захворюваності на сезонні хвороби у дітей оголошено карантин.

    «Наше управління постійно збирало дані по школах від класних керівників. Адже не всі діти при більш легких хворобах, скажімо застуді, звертаються до лікаря. Зараз у Рівному захворіло близько 5 тисяч дітей», - уточнив Харковець.

    Відсьогодні на карантин до 11 лютого закрили школи Мукачева.

    Раніше повідомлялось, що з 5 лютого у школах Миколаєва призупинили навчання на невизначений термін через захворювання на ГРВІ та грип.

    Нагадаємо, 1 лютого повідомлялося, що у школах Житомира оголосили карантин через захворювання на грип і ГРВІ.

    30 січня усі школи Вінниці закрили на карантин.

     

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