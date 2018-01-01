Школи Рівного закрили на карантин
- Сьогодні, 15:18
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Наразі у Рівному захворіло близько 5 тисяч дітей
В усіх школах Рівного оголошено карантин через високу захворюваність дітей.
Про це заявив начальник управління освіти Рівного Василь Харковець, передає «Рівне вечірнє».
З вівторка, 5 лютого, в усіх школах Рівного через зростання захворюваності на сезонні хвороби у дітей оголошено карантин.
«Наше управління постійно збирало дані по школах від класних керівників. Адже не всі діти при більш легких хворобах, скажімо застуді, звертаються до лікаря. Зараз у Рівному захворіло близько 5 тисяч дітей», - уточнив Харковець.
Відсьогодні на карантин до 11 лютого закрили школи Мукачева.
Раніше повідомлялось, що з 5 лютого у школах Миколаєва призупинили навчання на невизначений термін через захворювання на ГРВІ та грип.
Нагадаємо, 1 лютого повідомлялося, що у школах Житомира оголосили карантин через захворювання на грип і ГРВІ.
30 січня усі школи Вінниці закрили на карантин.