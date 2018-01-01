В навчальних закладах Мукачева ввели карантин
- Сьогодні, 21:14
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Карантин у Мукачево триватиме до 11 лютого
У навчальних закладах Мукачева, на Закарпатті, увели карантин на шість днів через захворювання на грип та ГРВІ.
Про це повідомляється на сайті Мукачівської міськради.
Відповідне рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міськради.
Повідомляється, що різко знизилось відвідування шкіл та дитячих садків у місті.
Комісія ухвалила рішення ввести карантин на території міста Мукачева та навчання у школах та дитсадках з 5 по 11 лютого 2018 року.
Також заборонено проведення масових заходів для дітей у закладах мистецтва та культури.
Раніше повідомлялось, що з 5 лютого у школах Миколаєва призупинили навчання на невизначений термін через захворювання на ГРВІ та грип.
Нагадаємо, 1 лютого повідомлялося, що у школах Житомира оголосили карантин через захворювання на грип і ГРВІ.
30 січня усі школи Вінниці закрили на карантин.