В навчальних закладах Мукачева ввели карантин

Карантин у Мукачево триватиме до 11 лютого

У навчальних закладах Мукачева, на Закарпатті, увели карантин на шість днів через захворювання на грип та ГРВІ. Про це повідомляється на сайті Мукачівської міськради. Відповідне рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міськради. Повідомляється, що різко знизилось



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Карантин у Мукачево триватиме до 11 лютого

У навчальних закладах Мукачева, на Закарпатті, увели карантин на шість днів через захворювання на грип та ГРВІ.

Про це повідомляється на сайті Мукачівської міськради.

Відповідне рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міськради.

Повідомляється, що різко знизилось відвідування шкіл та дитячих садків у місті.

Комісія ухвалила рішення ввести карантин на території міста Мукачева та навчання у школах та дитсадках з 5 по 11 лютого 2018 року.

Також заборонено проведення масових заходів для дітей у закладах мистецтва та культури.

Раніше повідомлялось, що з 5 лютого у школах Миколаєва призупинили навчання на невизначений термін через захворювання на ГРВІ та грип.

Нагадаємо, 1 лютого повідомлялося, що у школах Житомира оголосили карантин через захворювання на грип і ГРВІ.

30 січня усі школи Вінниці закрили на карантин.