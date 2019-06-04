Школярі під Кропивницьким не потрапили на ЗНО через негоду



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Рятувальники допомагають школярам перебратися через розмиту дорогу

Була розмита дорога і зруйнований міст, який з'єднує дорогу між селищем Устинівка і селом Докучаєве

У Кіровоградській (Кропивницькій - ред.) області школярі застрягли дорогою в місто Кропивницький, де повинно було відбуватися складання зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Про це повідомляє регіональне управління ДСНС у вівторок, 4 червня.

Інформація про інцидент надійшла рятувальникам сьогодні о 5:25 ранку. Виявилося, що в селі Мальчевське Устинівського району через негоду була розмита дорога і зруйнований міст, що з'єднує дорогу смт Устинівка - село Докучаєве. Тому учні Докучаєвської ЗОШ I-III ступенів не могли потрапити в пункт ЗНО в Кропивницькому.

Рятувальники допомогли подолати дітям складний відрізок шляху. Далі вони автобусом дісталися до пункту призначення.