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    Школярі під Кропивницьким не потрапили на ЗНО через негоду

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    <span>Рятувальники допомагають школярам перебратися через розмиту дорогу</span> - Школярі під Кропивницьким не потрапили на ЗНО через негоду
    Рятувальники допомагають школярам перебратися через розмиту дорогу

    Була розмита дорога і зруйнований міст, який з'єднує дорогу між селищем Устинівка і селом Докучаєве

    У Кіровоградській (Кропивницькій - ред.) області школярі застрягли дорогою в місто Кропивницький, де повинно було відбуватися складання зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Про це повідомляє регіональне управління ДСНС у вівторок, 4 червня.

    Інформація про інцидент надійшла рятувальникам сьогодні о 5:25 ранку. Виявилося, що в селі Мальчевське Устинівського району через негоду була розмита дорога і зруйнований міст, що з'єднує дорогу смт Устинівка - село Докучаєве. Тому учні Докучаєвської ЗОШ I-III ступенів не могли потрапити в пункт ЗНО в Кропивницькому.

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    Школярі під Кропивницьким не потрапили на ЗНО через негоду
    Школярі під Кропивницьким не потрапили на ЗНО через негоду
    Школярі під Кропивницьким не потрапили на ЗНО через негоду
    Школярі під Кропивницьким не потрапили на ЗНО через негоду
    Школярі під Кропивницьким не потрапили на ЗНО через негоду
    Школярі під Кропивницьким не потрапили на ЗНО через негоду

    Рятувальники допомогли подолати дітям складний відрізок шляху. Далі вони автобусом дісталися до пункту призначення.

    ЗНО-2019 ДСНС діти Кропивницький рятувальники село міст місто
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