  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Соціологи заміряли ставлення громадян до «Великого будівництва» Зеленського: 90% підтримки

    • Розсилка
    Соціологи заміряли ставлення громадян до «Великого будівництва» Зеленського: 90% підтримки

    85,2% респондентів вважають, що роботи із будівництва та реконструкції об'єктів інфраструктури не варто зупиняти через епідемію

    64,2% українських громадян підтримують Національну програму «Велике будівництво», ініційовану Президентом Володимиром Зеленським. Серед пріоритетних об'єктів для реконструкції та будівництва в країні українці назвали дороги - 49,2%. Такі дані соціологічного опитування на прес-конференції в агентстві Інтерфакс Україна представив заступник директора КМІС Антон Грушецький.

    Опитування проводилось з 6 по 19 серпня. Методом особистого інтерв'ю опитано 2049 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

    У межах проведеного опитування респондентами ставилися різні запитання, які стосуються Національної програми «Велике будівництво».

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Соціологи заміряли ставлення громадян до «Великого будівництва» Зеленського: 90% підтримки
    Соціологи заміряли ставлення громадян до «Великого будівництва» Зеленського: 90% підтримки
    Соціологи заміряли ставлення громадян до «Великого будівництва» Зеленського: 90% підтримки
    Соціологи заміряли ставлення громадян до «Великого будівництва» Зеленського: 90% підтримки
    Соціологи заміряли ставлення громадян до «Великого будівництва» Зеленського: 90% підтримки

    89.8% респондентів підтримують, щоб держава вкладала кошти (інвестувала) в розвиток інфраструктури (будівництво/ремонт доріг, мостів, транспортних розв’язок, дитячих садочків, шкіл, лікарень, поліклінік, спортивних майданчиків, стадіонів тощо).

    Серед пріоритетних об’єктів для реконструкції і будівництва у своєму населеному пункті респонденти відзначили дороги – 49,2%, лікарню (зі стаціонаром) – 35%, школу – 26,3%, дитячий садок – 21,6%, амбулаторію (поліклініку) – 13,3%, стадіони та спортмайданчики – 11,7%.

    Разом з цим, 85,2% респондентів вважають, що роботи із будівництва та реконструкції об'єктів транспортної та соціальної інфраструктури не варто зупиняти через епідемію (варто – 9,1%).

    При цьому, загалом 72,4% респондентів вважають, що «Велике будівництво» передбачає будівництво доріг, 49,2% – будівництво шкіл, 47,1% – будівництво лікарень /поліклінік, 45,5% – будівництво дитячих садків, 36,8% – будівництво спортивних майданчиків і стадіонів.

    Також респондентів просили оцінити, наскільки вони підтримують окремі ініціативи та державні програми чинної влади за шкалою від 0 (зовсім не підтримують» до 10 (повністю підтримують). Найбільше респондентів підтримують припинення вогню на Сході України (80,6% оцінюють на 9-10 балів, на 0-1 балів – 6%, баланс – +74,6%) і «Велике будівництво» (67% оцінили на 9-10 балів, на 0-1 балів – 2,8%, баланс – +64,2%).

    В рамках Національної програми «Велике будівництво», за 2020 рік буде оновлено понад 6 500 км доріг загального користування, 142 шкіл, 117 дитячих садків, 212 відділень екстреної медичної допомоги, 570 амбулаторій, 122 спорткомплексів.

    За даними проекту Укравтодору «Дороги і робота», за період з травня 2020 року в компанії - учасники проекту було працевлаштовано близько 15 000 осіб у всіх регіонах країни. У суміжних областях кількість людей, залучених до «Великого будівництва» може сягати 500 000 чоловік.
    соцопитування дороги будівництво Володимир Зеленський дитячий садок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ