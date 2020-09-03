Соціологи заміряли ставлення громадян до «Великого будівництва» Зеленського: 90% підтримки



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85,2% респондентів вважають, що роботи із будівництва та реконструкції об'єктів інфраструктури не варто зупиняти через епідемію

Разом з цим, 85,2% респондентів вважають, що роботи із будівництва та реконструкції об'єктів транспортної та соціальної інфраструктури не варто зупиняти через епідемію (варто – 9,1%).