Гео Лерос: Зеленський веде країну в неправильному напрямку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Народний депутат Гео Лерос

Місцеві вибори зливаються людям Януковича, наполягає депутат, якого виключили з фракції «Слуга народу»

Народний депутат Гео Лерос, якого днями виключили з фракції «Слуга народу», наголосив, що президент України Володимир Зеленський веде країну в неправильному напрямку. Таку заяву політик висловив в інтерв'ю «Главкому».

«Зеленський обдурив і своїх депутатів, і виборців. Всі депутати бачать, як зливаються регіони на виборах, як люди Калетника (екс-перший заступник голови Верховної Ради України та глава Держмитслужби при Януковичу, – «Главком)» призначаються поза конкурсами, як відбуваються співбесіди на посади в Кабінеті міністрів», – додав нардеп.

Нагадаємо, президент Зеленський прокоментував виключення нардепа Гео Лероса з фракції «Слуги народу». «У мене немає ніяких наказів, у мене немає реакції на хабарників і зрадників цієї країни і мені все одно з якої вони партії», – заявив президент під час спілкування з пресою на Харківщині.

Зі свого боку Лерос повідомляв, що був виключений нібито за вказівкою президента.

Як повідомлялося, 1 вересня, Гео Лероса виключили з фракції «Слуга народу». Під час виступу з трибуни парламенту Лерос звинуватив Зеленського в порушенні передвиборчих обіцянок.

Лерос прокоментував своє виключенння зі «Слуги народу»: «Неправильно тримати депутатів за бидло і за собак».