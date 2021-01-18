Шмигаль запевнив, що без газу українці не залишаться, а віялових відключень світла не буде

Шмигаль зазначив, що енергосистема України зниження температури пройде стабільно

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що українці не залишаться без газу. Також він запевнив, що віялові відключення електроенергії не плануються. Про це він розповів в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Прем’єр-міністр відповів, чи не виникне ситуація, що люди залишаться без газу в разі, якщо облгаззбути відмовляться постачати по зниженій ціні.

«Ні, це неможливо. Ці речі врегульовані законом. «Нафтогаз» готовий до таких ситуацій. Тобто, якщо йде відмова когось постачати по даній ціні, то «Нафтогаз» як постачальник останньої надії по 6,99 грн за куб. м. буде постачати газ людям», – запевнив глава уряду.

Шмигаль також заявив, що віялові відключення світла не плануються. Він підкреслив, що енергосистема України зниження температури пройде стабільно.

«Для цього є всі передумови. Єдина складність, яку сьогодні відчуває енергетична система – це низькі залишки вугілля на складах вугільних ТЕС… У разі необхідності відбудеться запуск газомазутних блоків, а також переведення вугільних блоків на спалювання газу. Тобто всі до цього готові», – заявив прем’єр.

Очільник уряду запевнив, що ситуація не є критично складною.

«Ми до «віялових відключень», як до механізму збалансування енергосистеми, вдаватися не повинні, і не будемо. Тому хочу всіх заспокоїти, що ситуація не є простою, але вона й не є критично складною», – сказав він.

У понеділок, 18 січня, уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр. Вище цієї межі постачальники не зможуть піднімати тариф. Нова ціна на газ діятиме з 1 лютого 2021 до завершення опалювального сезону або до закінчення карантину.

Зазначається, що нова ціна на газ для населення в середньому знизиться на 30%, а для частини споживачів – майже на 40%. Також стало відомо, що гранична ціна тарифу на розподіл газу може бути встановлена на рівні 1,79 гривні за кубічний метр.