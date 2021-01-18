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    Тарифи на газ усе одно високі. На Полтавщині тривають мітинги (фото, відео)

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    На Полтавщині протягом січня вимагають нових цін на газ - Тарифи на газ усе одно високі. На Полтавщині тривають мітинги (фото, відео)
    На Полтавщині протягом січня вимагають нових цін на газ
    Фото: Kolo.news

    Люди біля Полтавської ОДА вимагають зменшення тарифів на газ

    У Полтаві 18 січня мітингувальники продовжують вимагати знизити тарифи на газ та скасувати плату за транспортування газу. Цього разу протестувальники перекривають дорогу Київ-Харків,  пише Kolo.news. 

    Спершу мітингувальники навідріз відмовлялися пропускати автомобілі, потім, після перемовин із правоохоронцями, пропустили вантажівки. Пропускати машини вирішили періодично. Також організований об’їзд транспорту через вулицю Кагамлика.

    Між самими протестувальниками суперечка: одні за те, щоби пропускати авто вибірково, наприклад, із дітьми. Інші категорично проти. Авто з дітьми таки пропускають, інші авто – з інтервалом у приблизно 10-15 хвилин. Водії на знак солідарності сигналять мітингувальникам. 

    Одночасно 18 січня відбувається ще один мітинг проти тарифів, біля Полтавської ОДА. Цього разу на акції протесту присутні кілька десятків людей, вони без плакатів.

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    Тарифи на газ усе одно високі. На Полтавщині тривають мітинги (фото, відео)
    Тарифи на газ усе одно високі. На Полтавщині тривають мітинги (фото, відео)
    Тарифи на газ усе одно високі. На Полтавщині тривають мітинги (фото, відео)
    Тарифи на газ усе одно високі. На Полтавщині тривають мітинги (фото, відео)
    Тарифи на газ усе одно високі. На Полтавщині тривають мітинги (фото, відео)
    Фото: Новини Полтавщини

    Зазначимо, що голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов розповів, що в області є два проблемні облгази – «Лубнигаз» і «Полтавагаз», з якими зараз ведуть перемовини. Окремі питання є й до «Кременчукгазу» та «Гадячгазу».

    «Коли ми на сесії обласної ради заслуховували керівника «Лубнигаз», то виявилось, що вони заклали в тариф прибуток на 2021 рік у 168 млн грн. Із них 110 млн грн вони планували спрямувати на погашення різниці в тарифах із 2015 року. Така ситуація свідчить про те, що тарифи є необґрунтованими. Тому облгази мають самостійно знизити тариф без дій Уряду», – зазначив Синєгубов . 

    Нагадаємо, мітинги проти тарифів на газ відбуваються в різних містах Полтавщини з початку січня. Минулого тижня люди перекривали дорогу на кількох центральних вулицях.

    Зазначимо, що в понеділок, 18 січня, уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр. Вище цієї межі постачальники не зможуть піднімати тариф. Нова ціна на газ діятиме з 1 лютого 2021 до завершення опалювального сезону або до закінчення карантину.

    Зазначається, що нова ціна на газ для населення в середньому знизиться на 30%, а для частини споживачів – майже на 40%.

    Читайте також: Як три мінімальні пенсії. Соцмережі збурені платіжками, які отримали клієнти «Лубнигазу»
    Теги: газ тарифи Нафтогаз України комуналка протест
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