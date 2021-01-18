Шмигаль вважає, що зміни в уряді «не на часі»

Прем'єр щодо співпраці з опозицією підкреслив, що в опозиції завжди стоїть завдання боротися за владу

Після закінченню часу всі завершають свою каденцію на тій чи іншій посаді, – прем'єр

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль переконаний, що повної або часткової зміни складу уряду України найближчим часом не передбачається. Про це прем’єр розповів в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

«Не думаю, що варто говорити про зміну уряду або зміни всередині уряду. Звичайно, зміна самого уряду ‒ це прерогатива парламенту і президента. Щодо заміни членів урядової команди я завжди говорю, що після закінченню часу всі завершають свою каденцію на тій чи іншій посаді. Тому, коли цей час прийде, ми про це будемо говорити. Сьогодні про це вести розмову некоректно», ‒ наголосив прем’єр.

Прем'єр щодо співпраці з опозицією підкреслив, що в опозиції завжди стоїть завдання боротися за владу.

За словами Шмигаля, влада завжди знаходиться і повинна перебувати під тиском опозиції ‒ в цьому полягає принцип демократії.

Нагадаємо, 18 січня на позачерговому засідання Кабмін ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Тарифи знизили до 6,99 гривень за кубометр.

Як повідомлялося, Шмигаль оприлюднив свої претензії до керівника «Медзакупівель».