Тарифні протести. На Буковині люди перекрили одразу кілька трас (відео)

На Буковині проти високих тарифів протестують вже тиждень

На Кіцманщині люди планують перекривати дорогу увесь день

На Буковині в селах Берегомет, Неполоківці та Оршівці люди перекрили дорогу національного значення, а в селі Мамаївці й місті Кіцмань триває перекриття міжнародної траси. Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції Чернівецької області, пише ІА АСС.

Пікетувальники вимагають зменшення тарифів на комунальні послуги. Через перекриття утворилися величезні затори, люди не пропускають транспорт.

Очевидці повідомляють також про перекриття руху і в селі Неполоківці на Кіцманщині. Люди кажуть, що перекриватимуть дорогу увесь день. Але час від часу по 15 хвилин пропускатимуть автомобілі.

Перекриття дороги в місті Кіцмань:



На місці протестів чергують поліцейські, які слідкують за дотримання порядку.

Зазначимо, що в понеділок, 18 січня, уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр. Вище цієї межі постачальники не зможуть піднімати тариф. Нова ціна на газ діятиме з 1 лютого 2021 до завершення опалювального сезону або до закінчення карантину.

Зазначається, що нова ціна на газ для населення в середньому знизиться на 30%, а для частини споживачів – майже на 40%

У п'ятницю, 15 січня, в містах України відбулася всеукраїнська акція «Стоп тарифний геноцид». Учасники акції протестували проти підвищення тарифів на газ і його транспортування. Люди перекривали рух на важливих дорогах державного значення, а також штурмували обласні ради. На Буковині також активно протестували проти високих цін на газ.