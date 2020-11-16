Шмигаль завтра виступить у Раді: про що розкаже прем’єр-міністр

Глава уряду готує доповідь про ситуацію з коронавірусом в країні

У вівторок, 17 листопада, у Верховній Раді має виступити прем’єр-міністр Денис Шмигаль та відзвітувати щодо ситуації з коронавірусом. З такою пропозицією під час погоджувальної ради фракцій та груп виступила віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк, повідомила пресслужба Верховної Ради.

«Віцеспікер звернула увагу на неготовність медичної системи до другої хвилі коронавірусу, що наростає і запропонувала запросити і заслухати завтра, 17 листопада, прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля», - йдеться у повідомленні.

Вказано, що Шмигаль має розповісти про своє бачення виходу з карантину, особливо, щодо карантину вихідного дня. Він також має відзвітувати про стан виконання постанови Верховної Ради «Про заходи щодо протидії та поширенню конронавірусу та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії».

Зазначимо, що сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що карантин вихідного дня зменшив контакти між українцями, що є правильним кроком з боку влади України, оскільки зменшення контактів між людьми допомагає зберігати їхні життя.

Також 16 листопада Шмигаль зібрав мерів на онлайн-зустріч з приводу карантину на вихідних.

Нагадаємо, у Раді зареєстрували постанову щодо скасування карантину вихідного дня.

Як відомо, в Україні 14 листопада почав діяти карантин вихідного дня, який триватиме щонайменше до кінця осені.

Згідно з документом, в період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка на території України з 14 листопада 2020 р. до 30 листопада 2020 р. забороняється приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування зі здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень навинос; приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах та в інших закладах розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів; діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів.

Водночас передбачено, що у цей період будуть дозволені надання фінансових послуг, робота фінансових установ, діяльність інкасації, операторів поштового зв’язку, робота установ медичної та ветеринарної практики, продовольчих магазинів, діяльність АЗС та СТО.