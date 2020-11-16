У Раді зареєстрували постанову щодо скасування карантину вихідного дня

У Раді виступили з ініціативою скасувати карантин вихідного дня через протести місцевої влади та підприємців

Про це заявила заступник спікера парламенту, виконуюча обов'язки глави Верховної Ради Олена Кондратюк під час засідання погоджувальної ради парламенту.

«Кабінет міністрів вдався до так званих неоднозначних рішень, які ставлять багатьох громадян у безвихідне становище. Саме тому була сьогодні зареєстрована теж під моїм керівництвом спеціальна постанова №4381 про рекомендацію скасувати карантин вихідного дня уряду», - заявила вона.

Авторами документу є нардепи Олена Кондратюк, Давид Арахамія, Ярослав Железняк, Олександр Корнієнко, Ірина Геращенко та Юрій Бойко.

Кондратюк наразі виконує обов'язки спікера парламенту через коронавірусну хворобу у спікера Дмитра Разумкова та його першого заступника Руслана Стефанчука.

11 листопада в Україні через стрімке зростання захворюваності скасували адаптивний карантин, відтепер вся країна «помаранчева».

Також в Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Загалом, карантин діятиме в Україні щонайменше три вихідних поспіль.

Забороняється працювати:

кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;

торговим розважальним центрам;

закладам культури;

спортзалам, фітнес-центрам.

Дозволяється робота:

громадського транспорту;

супермаркетів, 60% площі яких відведено під торгівлю продуктами;

аптек, ветеринарних аптек;

автозаправок, але без зон харчування;

заклади, які надають фінансові послуги, та заклади з ремонту.



