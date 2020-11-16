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    Шмигаль збирає мерів на онлайн-зустріч з приводу карантину на вихідних

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    На нараду запросили мерів міст обласного значення, також на зустрічі присутні керівництво МОЗ та епідеміологи - Шмигаль збирає мерів на онлайн-зустріч з приводу карантину на вихідних
    На нараду запросили мерів міст обласного значення, також на зустрічі присутні керівництво МОЗ та епідеміологи

    На нараді обговорять карантин вихідного дня, який почав діяти з 14 листопада

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль збирає мерів міст на онлайн-зустріч. Про це повідомила прессекретар очільника уряду Ольга Куришко.

    Зазначається, що на нараді обговорять карантин вихідного дня, який почав діяти з 14 листопада.

    «На нараду запросили мерів міст обласного значення. Також на зустрічі присутні керівництво МОЗ та епідеміологи», ─ йдеться у повідомленні.

    Зазначимо, 14 листопада ряд міст відмовились виконувати карантин вихідного дня. Зокрема, у Львові, Одесі, Черкасах, Сумах, Слов'янську та Краматорську заявили, що такий карантин неефективний і через нього страждають місцеві підприємці.

    Нагадаємо, у Раді зареєстрували постанову щодо скасування карантину вихідного дня.

    Як відомо, в Україні 14 листопада почав діяти карантин вихідного дня, який триватиме щонайменше до кінця осені.

    Згідно з документом, в період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка на території України з 14 листопада 2020 р. до 30 листопада 2020 р. забороняється приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування зі здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень навинос; приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах та в інших закладах розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів; діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів.

    Водночас передбачено, що у цей період будуть дозволені надання фінансових послуг, робота фінансових установ, діяльність інкасації, операторів поштового зв’язку, робота установ медичної та ветеринарної практики, продовольчих магазинів, діяльність АЗС та СТО.

    Теги: Кабмін вихідні карантин Денис Шмигаль
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