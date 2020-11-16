Зеленський зрадів, що українці стали менше контактувати один з одним

Президент визнав, що уряд має опрацювати програми допомоги підприємцям та працівникам, які втратили роботу

Карантин вихідного дня зменшив контакти між українцями, що є правильним кроком з боку влади України, оскільки зменшення контактів між людьми допомагає зберігати їхні життя. Так вважає президент Володимир Зеленський.

«Україна зробила правильний крок. Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що вихідними фіксують найбільшу кількість нових випадків зараження. Зменшення контактів між людьми – це порятунок життів. Водночас треба відновити та вдосконалити всі програми економічної допомоги підприємцям, працівникам, які втратили роботу, самотнім людям», - наголосив Зеленський на традиційній селекторній нараді з питань запобігання поширенню Covid-19, що відбулася під його головуванням у понеділок, повідомляє пресслужба глави держави.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час наради навів дані, згідно з якими активність громадян у великих містах із населенням понад 100 тис. у суботу знизилася на 18,5%, а в неділю - на 27%.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначили, що у вихідні практично всі великі мережі торговельних центрів, магазинів непродовольчих товарів, розважальних закладів були зачинені, а поліція працювала на запобігання можливим скупченням людей. Складні ситуації в окремих областях виникли з продовольчими ринками.

Шмигаль повідомив, що уряд уже реалізовує і підготував додаткові заходи для підтримки бізнесу й людей, які втратили частину доходів через карантин вихідного дня.

«Зокрема, ми відновлюємо підтримку для малих підприємців з дітьми, програму з часткового безробіття, коли компенсується частина зарплати робітника. Також діятимуть «кредитні канікули» для бізнесу в рамках програми «5-7-9», визнання карантину вихідного дня форс-мажором, що допоможе бізнесу в питанні оренди та виконанні інших зобов’язань», - сказав прем'єр.

Він також повідомив, що вже проведено низку зустрічей із бізнесом, який був обмежений у роботі через карантин вихідного дня. У наступні кілька днів таку роботу буде посилено, зустрічі відбудуться з представниками кожної галузі.

Уряд також активно працює над удосконаленням програм зі страхування медичних працівників. Зокрема, міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов нагадав, що медичний працівник, який бореться з Covid-19, прирівняний до військовослужбовця, і нині, крім виплат у разі непрацездатності чи смерті, в різних регіонах відпрацьовуються програми допомоги в разі хвороби.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко додав, що після наказу глави держави ретельно опрацювати це питання розробка страхових програм активізувалася, і деякі області вже застрахували 60-70% лікарів, зокрема Харківська, Житомирська, Чернівецька, Волинська та інші.

9 листопада стало відомо, що президент Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Тогот ж дня повідомив, що почувається добре та працюватиме вдома. Глава Офісу президента Андрій Єрмак слідом за Зеленським пішов на самоізоляцію. 9 листопада він також отримав позитивний тест на коронавірус.

12 листопада Зеленського і Єрмака шпиталізували у лікарню Феофанія, де вони перебувають й на сьогоднішній день.

Читайте також:



