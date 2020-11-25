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    Шмигаль заявив, що в Україні розрив у зарплаті між чоловіками та жінками становить до 25%

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    Якщо рівність прав та обов'язків чоловіків та жінок юридично є однаковими, то рівність можливостей все ще потребує серйозної роботи, - голова уряду - Шмигаль заявив, що в Україні розрив у зарплаті між чоловіками та жінками становить до 25%
    Якщо рівність прав та обов'язків чоловіків та жінок юридично є однаковими, то рівність можливостей все ще потребує серйозної роботи, - голова уряду

    Чверть зарплати жінки недоотримують через упередженість, через чоловічі та жіночі професії, через декрет, через вік, зовнішність та навіть характер, - прем'єр

    В Україні досі існує дискримінаційне ставлення до жінок з боку роботодавців, а це призводить до того, що розрив у зарплаті між чоловіками та жінками становить до 25%. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на IV Українському Жіночому конгресі «Від можливостей до реальних змін».

    «Якщо рівність прав та обов'язків чоловіків та жінок юридично є однаковими, то рівність можливостей все ще потребує серйозної роботи. Міністерство соціальної політики зазначає, що тільки у питанні заробітної плати це призводить до розриву у розмірі до 25%. Чверть зарплати жінки недоотримують через упередженість, через чоловічі та жіночі професії, через декрет, через вік, зовнішність та навіть характер. А що в результаті? Це заважає усім українцям ставати більш заможними та більш успішними», ─ сказав Шмигаль.

    Прем’єр переконаний, що 2020 рік став визначальним у забезпеченні рівного права чоловіків та жінок або жінок та чоловіків у публічній політиці.

    «Вперше на місцевих виборах партії повинні були дотримуватися квоти. У кожному списку мало бути не менше 40% представників однієї статі та результат не змусив себе чекати. Перше за все, десятки жінок вирішили спробувати себе у політиці, відкинули стереотипи та проявили себе», ─ зазначив голова уряду.

    Він навів дані громадських активістів, що найбільше жінок було обрано у маленьких громадах, маленьких містах із кількістю виборців до 10 тисяч. Це майже 42%, у районних радах ─ 33,7% обраних депутатів є жінками, у радах громад із кількістю виборців у понад 10 тисяч ─ майже 33%, в облрадах – 28%.

    «Радий, що цей процес розпочинається саме із громад, це і є та суспільна трансформація», ─ наголосив прем'єр.

    Шмигаль упевнений, що у поєднанні із реформою децентралізації це дасть новий поштовх для сталого розвитку регіонів.

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    Теги: зарплата Міністерство соціальної політики українці жінка чоловік вік Денис Шмигаль
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