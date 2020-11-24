Харків'янка, яка перенесла Covid-19, скоїла самогубство

Від отриманих травм жінка загинула на місці події

У Харкові жінка, яка раніше перехворіла Covid-19, впала з шостого поверху будівлі Держпрому. Про це повідомляє Суспільне.

Як повідомляється, тіло загиблої жінки виявили працівники установи. За попередніми даними, їй було 52 роки і вона працювала в управлінні Пенсійного фонду на шостому поверсі.

Речник Харківської поліції Олена Баранник повідомила, що правоохоронці провели огляд місця події, вилучили речові докази, опитали свідків. Після цього, слідчі Шевченківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу з позначкою «самогубство».

Нагадаємо, у Київській міській клінічній лікарні №12 вчинила самогубство жінка, яка лікувалася від коронавірусу.

Зазначимо, що це вже п'ятий випадок самогубства у Києві з вересня серед хворих коронавірус.

В Оболонському районі столиці хворий на коронавірус 68-річний чоловік вистрибнув з вікна лікарні.

Раніше повідомлялося, що вночі 19 жовтня з вікна інфекційного відділення Олександрівської лікарні викинулася жінка, яка також хворіла на Covid-19.

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