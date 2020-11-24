Українка увійшла до списку найбільш впливових жінок світу 2020 року

У 2016 році Волкова заснувала компанію FluroSat, що використовує дані дронів і супутників, а також алгоритми та інші інструменти, щоб допомогти фермерам оптимізувати рослинництво

Анастасія Волкова потрапила до топ-100, як підприємець, що використовує науку і технології для вирішення проблем продовольчої безпеки

BBC представила свій щорічний список найвпливовіших жінок світу 2020 року.

До топ 100 потрапила українка Анастасія Волкова, «підприємець і інноватор в галузі сільського господарства, яка використовує науку і технології для вирішення проблем продовольчої безпеки».

Зазначається, що у 2016 році Волкова заснувала компанію FluroSat, що використовує дані дронів і супутників, а також алгоритми та інші інструменти, щоб допомогти фермерам оптимізувати рослинництво.

«Будьте тією зміною, яку ви хочете побачити в світі. Мені подобається, що ми всі зможемо знайти власні способи скористатися цією ситуацією і досягти позитивних змін», — сказала вона в коментарі виданню.

До списку потрапили, зокрема:

прем'єр Фінляндії Санна Марін,

лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська,

актриса і активістка з боротьби з кліматичними змінами 82-річна Джейн Фонда,

малайзійська актриса, посол доброї волі ООН і дівчина Джеймса Бонда у фільмі «Завтра не помре ніколи» Мішель Йєо,

вчена, яка очолює роботу з пошуку вакцини від коронавірусу в Оксфордському університеті Сара Гілберт,

сирійська журналістка, активістка, продюсерка і режисерка Ваад Аль-Катіб,

авторка документального фільму Для Сами (BAFTA, номінація на Оскар), який вона зняла разом з британським режисером Едвардом Уотсом.

Видання наголошує, що 2020 рік — незвичайний рік, тому у цьогорічному топ-100 залишилося одне пусте місце. Його автори списку закріпили за всіма жінкам у всьому світу, які присвятили себе допомозі іншим людям.