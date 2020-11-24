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    Українка увійшла до списку найбільш впливових жінок світу 2020 року

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    У 2016 році Волкова заснувала компанію FluroSat, що використовує дані дронів і супутників, а&nbsp;також алгоритми та інші інструменти, щоб допомогти фермерам оптимізувати рослинництво - Українка увійшла до списку найбільш впливових жінок світу 2020 року
    У 2016 році Волкова заснувала компанію FluroSat, що використовує дані дронів і супутників, а також алгоритми та інші інструменти, щоб допомогти фермерам оптимізувати рослинництво

    Анастасія Волкова потрапила до топ-100, як підприємець, що використовує науку і технології для вирішення проблем продовольчої безпеки

    BBC представила свій щорічний список найвпливовіших жінок світу 2020 року.

    До топ 100 потрапила українка Анастасія Волкова, «підприємець і інноватор в галузі сільського господарства, яка використовує науку і технології для вирішення проблем продовольчої безпеки».

    Зазначається, що у 2016 році Волкова заснувала компанію FluroSat, що використовує дані дронів і супутників, а також алгоритми та інші інструменти, щоб допомогти фермерам оптимізувати рослинництво.

    «Будьте тією зміною, яку ви хочете побачити в світі. Мені подобається, що ми всі зможемо знайти власні способи скористатися цією ситуацією і досягти позитивних змін», — сказала вона в коментарі виданню.

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    До списку потрапили, зокрема:

    • прем'єр Фінляндії Санна Марін,
    • лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська,
    • актриса і активістка з боротьби з кліматичними змінами 82-річна Джейн Фонда,
    • малайзійська актриса, посол доброї волі ООН і дівчина Джеймса Бонда у фільмі «Завтра не помре ніколи» Мішель Йєо,
    • вчена, яка очолює роботу з пошуку вакцини від коронавірусу в Оксфордському університеті Сара Гілберт,
    • сирійська журналістка, активістка, продюсерка і режисерка Ваад Аль-Катіб,
    • авторка документального фільму Для Сами (BAFTA, номінація на Оскар), який вона зняла разом з британським режисером Едвардом Уотсом.

    Видання наголошує, що 2020 рік — незвичайний рік, тому у цьогорічному топ-100 залишилося одне пусте місце. Його автори списку закріпили за всіма жінкам у всьому світу, які присвятили себе допомозі іншим людям.

    Теги: рейтинг технології жінка Світлана Тихановська
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