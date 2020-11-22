Яку пенсію отримують українці із середньою зарплатою: дані з усіх регіонів

Який відсоток від зарплати можна отримувати на заслуженому відпочинку

В Україні 2020 року чоловікам і жінкам для виходу на пенсію в 60 років потрібно щонайменше 27 років стажу. За середньої зарплати і зазначеної «норми» за кількістю відпрацьованих років можна розраховувати на пенсію в розмірі близько 2,7 тис. грн.

Згідно з законом «Про загальнообов'язкове пенсійне страхування», розмір пенсії обчислюється за формулою: середню зарплату за три роки помножити на стаж у роках, на 1% і на співвідношення власної зарплати до середньої. Зараз середня зарплата за три роки становить близько 10 тис. грн. Так, із 27 роками стажу можна розраховувати на 2,7 тис. грн пенсії, пише Obozrevatel.

Коефіцієнт заміщення зарплати пенсією буде на рівні 27%. Також варто відзначити, що чим більший стаж, тим вищу виплату можна отримати. Наприклад, при 35 роках розмір пенсії складе вже 3,5 тис. грн (за умови, що розмір зарплати буде на рівні середньої).

Які пенсії отримують українці:

Київ – 4676 грн;

Вінницька область – 2848 грн;

Волинська область – 2841 грн;

Дніпропетровська область – 3860 грн;

Донецька область – 4428 грн;

Житомирська область – 2948 грн;

Закарпатська область – 2693 грн;

Запорізька область – 3597 грн;

Івано-Франківська область – 2909 грн;

Київська область – 3456 грн;

Кіровоградська область – 3000 грн;

Луганська область – 4098 грн;

Львівська область – 3086 грн;

Миколаївська область – 3155 грн;

Одеська область – 3225 грн;

Полтавська область – 3321 грн;

Рівненська область – 2826 грн;

Сумська область – 3057 грн;

Тернопільська область – 2619 грн;

Харківська область – 3455 грн;

Херсонська область – 2909 грн;

Хмельницька область – 2839 грн;

Черкаська область – 3017 грн;

Чернігівська область – 2695 грн;

Чернівецька область – 3031 грн.

Відзначимо, розмір заробітної пенсії залежить від розміру середньої зарплати. Найбільше заробляють у столиці, також високі середні зарплати традиційно були в промислових центрах – Донецьку, Луганську. Працівники заводів мали високі середні зарплати й отримували їх офіційно, тому зараз мають відносно високі пенсії.

Нагадаємо, частина пенсіонерів не отримає виплату до 65 років.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українська держава не зможе виплачувати пенсії своїм громадянам через 15 років, оскільки працездатність населення падає.

До слова, дефіцит Пенсійного фонду за дев'ять місяців склав понад 17 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що у 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень.

Також повідомлялося, що Міністерство соціальної політики України розробило календар підвищення пенсій.