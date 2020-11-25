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    Глава МОЗ сказав, якою має бути зарплата медиків у 2021 році

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    Профільний міністр хоче, щоб зарплата медиків у 2021 році стартувала від 22 тисяч гривень - Глава МОЗ сказав, якою має бути зарплата медиків у 2021 році
    Профільний міністр хоче, щоб зарплата медиків у 2021 році стартувала від 22 тисяч гривень

    Низька заробітна плата – один із головних чинників від'їзду наших медичних працівників за кордон

    Українська влада повинна зробити все, щоб наші медичні працівники припинили виїжджати працювати за кордон, зокрема, у Польщу, де влада розглядає можливість спростити процедуру працевлаштування для медиків з інших країн.

    Про це в ефірі «5 каналу» сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    «Один із головних чинників – це заробітна плата. Не може країна платити заробітну плату таку, як у нас у країні протягом 29 років – в середньому 8 тисяч гривень заробітна плата лікаря», – наголосив Степанов.

    За його словами, такі країни, як Польща, Чехія та Німеччина спрощують процедуру працевлаштування як лікарів, так і медичних сестер, аби ті могли безбар'єрно працювати там.

    «Саме тому ми наголошуємо на ухваленні адекватного бюджету на 2021 рік – щоб заробітна плата лікаря починалася від 22-25 тисяч гривень. І це один із головних чинників щодо зупинки від'їзду наших громадян, наших лікарів, наших медичних працівників за кордон», – резюмував голова МОЗ.

    Раніше у «Слузі народу» пояснили, куди зникають гроші на доплати медикам.

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    Теги: здоров'я Польща зарплата медицина гроші лікар Максим Степанов кордон
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