«Схоже на землетрус»: на заводі у Дніпрі прогримів потужний вибух
В радіусі декількох кілометрів трясло будинки і люди подумали, що стався землетрус
У понеділок ввечері у Дніпрі стався потужний вибух в районі промзони на вулиці Байкальській, після чого виникла сильна пожежа.
Як повідомляє видання «Днепр Вечерний», вибух прогримів на лівому березі річки Дніпро. За інформацією видання, в радіусі декількох кілометрів трясло будинки і люди подумали, що стався землетрус.
Натомість сайт gorod.dp.ua стверджує, що вибух стався на території маслоекстракційного заводу «Потоки».
Також повідомляється, що в районі вибуху у повітрі відчутний сильний запах гару. У соцмережах люди закликають закрити вікна і не виходити на вулицю.
За інформацією ТСН, в результаті вибуху на маслоестракційному заводі «Потоки» зруйновано склад, частина інших будівель охоплена вогнем.
За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Офіційної інформації від рятувальників наразі немає.
Нагадаємо, у понеділок в місті Привілля, що у Луганській області, стався вибух у п'ятиповерховому будинку, є постраждалий.