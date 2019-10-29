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    «Схоже на землетрус»: на заводі у Дніпрі прогримів потужний вибух

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    В результаті вибуху на маслоестракційному заводі &laquo;Потоки&raquo; зруйновано склад, частина інших будівель охоплена вогнем - «Схоже на землетрус»: на заводі у Дніпрі прогримів потужний вибух
    В результаті вибуху на маслоестракційному заводі «Потоки» зруйновано склад, частина інших будівель охоплена вогнем
    Фото: dnipro.depo

    В радіусі декількох кілометрів трясло будинки і люди подумали, що стався землетрус

    У понеділок ввечері у Дніпрі стався потужний вибух в районі промзони на вулиці Байкальській, після чого виникла сильна пожежа.

    Як повідомляє видання «Днепр Вечерний», вибух прогримів на лівому березі річки Дніпро. За інформацією видання, в радіусі декількох кілометрів трясло будинки і люди подумали, що стався землетрус.

    Натомість сайт gorod.dp.ua стверджує, що вибух стався на території маслоекстракційного заводу «Потоки».

    Також повідомляється, що в районі вибуху у повітрі відчутний сильний запах гару. У соцмережах люди закликають закрити вікна і не виходити на вулицю.

    За інформацією ТСН, в результаті вибуху на маслоестракційному заводі «Потоки» зруйновано склад, частина інших будівель охоплена вогнем.

    За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Офіційної інформації від рятувальників наразі немає.

    Нагадаємо, у понеділок в місті Привілля, що у Луганській області, стався вибух у п'ятиповерховому будинку, є постраждалий.

    пожежа вибух Дніпро завод землетрус
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