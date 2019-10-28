В Україні вирішили боротися з пожежами за допомогою бобрів



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Заборона відстрілювати бобрів і руйнувати їх греблі призведе до того, що протягом наступних 3-5 років площа боліт зросте в рази, а отже кількість пожеж значно зменшиться

Тварини будують греблі і у такий спосіб відновлюють болота, що зупинятимуть поширення вогню у лісах

В Україні подолати лісові пожежі можна за допомогою бобрів.

Таку думку висловили фахівці громадської організації UNCG.

Зазначається, що тварини будують греблі і у такий спосіб відновлюються болота на їх природних місцях проживання.

«Цього року збільшилася кількість пожеж. Горять ліси, луки, торфовища. Особливо небезпечними є пожежі на торфовищах, адже саме такі пожежі загасити найважче. Ефективно зупинити майбутні загоряння торфу, а також відновити рідкісні на сьогодні екосистеми поліських боліт, які знову можуть стати зеленими «легенями» для України, можна лише затопивши їх там, де вони були осушені раніше. Навряд чи хтось може зробити це більш ефективно, ніж бобри», – запевняють представники ГО.

Фахівці впевнені, що заборона відстрілювати бобрів і руйнувати їх греблі призведе до того, що протягом наступних 3-5 років площа боліт зросте в рази, а отже кількість пожеж значно зменшиться.

Екологи також вважають, що відновлення боліт може стати важливою сторінкою життя України, оскільки така діяльність може мати фінансову підтримку на міжнародному рівні, як діяльність з глобального протистояння парниковому ефекту та глобальним змінам клімату. Адже накопичення торфу є природним механізмом зменшення концентрації вуглецю в атмосфері.