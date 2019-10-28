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    У будинку на проспекті Перемоги горів будинок: постраждала жінка

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    У будинку на проспекті Перемоги горів будинок: постраждала жінка

    Під час гасіння пожежі врятовано жінку похилого віку

    У понеділок, 28 жовтня, сталася пожежа в житловому будинку на пр. Перемоги, 27 у Шевченківському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 10:46.

    Прибувши на місце виклику, вогнеборці встановили, що пожежа виникла в одній із квартир на другому поверсі 9-поверхового житлового будинку, горів диван у кімнаті.

    Об 11:14 бійці ліквідували займання на площі 2 кв. м, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    Під час гасіння пожежі врятовано жінку похилого віку, яка перебувала у квартирі. З попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння її було передано працівникам медичної служби для подальшої госпіталізації.

    На місці події було задіяно 2 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 7 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у Києві.

    Причина виникнення займання наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 28 жовтня, у Гідропарку горіло кафе «Колиба».

    28 жовтня близько 13:30 сталася пожежа в лікарні швидкої медичної допомоги на вул. Братиславській, 3 у Деснянському районі столиці.

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