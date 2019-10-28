У житловому будинку на Луганщині стався вибух



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В квартиі, де стався вибух, проводилися ремонтні роботи газової печі

У місті Привілля, що у Луганській області, стався вибух у п'ятиповерховому будинку, є постраждалий. Про це повідомляє спікер обласної поліції Тетяни Погукай у Facebook.

Повідомляється, що подія сталася близько 15:15 у п'ятиповерховому будинку № 3-А по вулиці Котовського. За попередньою інформацією власник квартири №22 проводив ремонтні роботи газової печі при яких стався вибух побутового газу.

«У результаті вибуху сталося руйнування внутрішньої стіни між квартирами 22 та 21. Власник квартири 1980 р. н. отримав тілесні ушкодження у вигляді опіків обличчя та рук з якими госпіталізований до лікарні, де медики надають йому допомогу. Серед мешканців будинку потерпілих немає», - йдеться в повідомленні.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, працівники ДСНС і співробітники поліції, які забезпечують охорону громадського порядку. Евакуація мешканців будинку не проводилася.