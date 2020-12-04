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    Погіршення погоди: синоптики попередили про ожеледицю і пориви вітру

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    У найближчі дні на дорогах буде слизько&nbsp; - Погіршення погоди: синоптики попередили про ожеледицю і пориви вітру
    У найближчі дні на дорогах буде слизько 
    Фото з відкритих джерел

    Сильний вітер очікується на заході країни

    У найближчі дні в Україні очікується погіршення погодних умов. У більшості областей очікується ожеледиця, на заході сильні пориви вітру.

    Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

    Так, за інформацією українського гідрометцентру, 4-5 грудня в Україні буде без опадів. При цьому на дорогах західних, північних та центральних областей місцями ожеледиця.

    У Київській області буде хмарно з проясненнями, опадів також не передбачається. На дорогах місцями ожеледиця.

    Крім цього сьогодні, 4 грудня, в західних областях оголосили I рівень (жовтий) небезпеки - очікуються пориви вітру 15-20 метрів в секунду.

    Нагадаємо, сьогодні, 4 грудня, в Україні очікується похмура погода. Температура повітря вдень у регіонах буде становити від +1 до +10, а вночі на всій території країни очікуються заморозки.

    Зазначимо, що сьогодні столицю накрив туман і смог. Київ опинився на 13 місці серед найбрудніших мегаполісів.

    До слова, цьогорічна осінь у Києві визнана найтеплішою за 140 років.

     

    Теги: прогноз погоди снігопад повітря вітер негода
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