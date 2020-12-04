Погіршення погоди: синоптики попередили про ожеледицю і пориви вітру
Сильний вітер очікується на заході країни
У найближчі дні в Україні очікується погіршення погодних умов. У більшості областей очікується ожеледиця, на заході сильні пориви вітру.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Так, за інформацією українського гідрометцентру, 4-5 грудня в Україні буде без опадів. При цьому на дорогах західних, північних та центральних областей місцями ожеледиця.
У Київській області буде хмарно з проясненнями, опадів також не передбачається. На дорогах місцями ожеледиця.
Крім цього сьогодні, 4 грудня, в західних областях оголосили I рівень (жовтий) небезпеки - очікуються пориви вітру 15-20 метрів в секунду.
Нагадаємо, сьогодні, 4 грудня, в Україні очікується похмура погода. Температура повітря вдень у регіонах буде становити від +1 до +10, а вночі на всій території країни очікуються заморозки.
Зазначимо, що сьогодні столицю накрив туман і смог. Київ опинився на 13 місці серед найбрудніших мегаполісів.
До слова, цьогорічна осінь у Києві визнана найтеплішою за 140 років.