Погіршення погоди: синоптики попередили про ожеледицю і пориви вітру

У найближчі дні на дорогах буде слизько

Сильний вітер очікується на заході країни

У найближчі дні в Україні очікується погіршення погодних умов. У більшості областей очікується ожеледиця, на заході сильні пориви вітру.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Так, за інформацією українського гідрометцентру, 4-5 грудня в Україні буде без опадів. При цьому на дорогах західних, північних та центральних областей місцями ожеледиця.

У Київській області буде хмарно з проясненнями, опадів також не передбачається. На дорогах місцями ожеледиця.

Крім цього сьогодні, 4 грудня, в західних областях оголосили I рівень (жовтий) небезпеки - очікуються пориви вітру 15-20 метрів в секунду.

Нагадаємо, сьогодні, 4 грудня, в Україні очікується похмура погода. Температура повітря вдень у регіонах буде становити від +1 до +10, а вночі на всій території країни очікуються заморозки.

Зазначимо, що сьогодні столицю накрив туман і смог. Київ опинився на 13 місці серед найбрудніших мегаполісів.

До слова, цьогорічна осінь у Києві визнана найтеплішою за 140 років.