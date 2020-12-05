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    Бердянськ та Маріуполь завтра накриє шторм

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    Фото з відкритих джерел - Бердянськ та Маріуполь завтра накриє шторм
    Фото з відкритих джерел

    Оголошено помаранчевий рівень небезпеки

    Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про серйозне погіршення погодних умов акваторіях Чорного і Азовського морів.

    «За даними Укргідрометцентру, вдень 6 грудня на акваторії Азовського моря очікуються пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм, швидке обледеніння суден; по портах Бердянськ та Маріуполь пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 13-15 дм (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, раніше було оприлюднене попередження про сильний вітер на заході України.

    Теги: Маріуполь державна служба шторм вітер
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