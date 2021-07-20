Штучне серце – це можливо: в Італї пацієнту встановили імплант

Очікується, що до 2030 року «штучне серце» може приносити компанії 700 мільйонів доларів щорічно

Французька компанія Carmat повідомила про перший комерційний продаж штучного серця. Його дістав пацієнт з Італії. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Пацієнт у Неаполі отримав імплант в очікуванні донорського органу. Операція коштувала понад 150 тисяч євро, її оплатила регіональна система охорони здоров'я. Національна система Італії не покриватиме таке лікування, поки його не використовуватимуть декілька років.

У Carmat перший продаж із моменту створення компанії у 2008 році називають «новою віхою у розвитку». Раніше вчені імплантували штучні серця лише в умовах клінічних випробувань. Зокрема, цьогоріч пацієнт із США вперше отримав імплант від Carmat у межах дослідження.

Європейський регулятор видав Carmat першу ліцензію на продаж штучного серця у грудні 2020-го. Зараз компанія веде перемовини з Німеччиною, Італією та ще однією країною ЄС для продажу імплантів.

Очікується, що до 2030 року «штучне серце» може приносити компанії 700 мільйонів доларів щорічно.

Як працює таке серце?

Система штучного серця, створена Carmat, складається з 3-х частин: імплантованого протеза, кабелю, що з'єднує протез із зовнішніми компонентами, та консолі медичної допомоги.

За допомогою зовнішньої частини апарата медики можуть керувати протезом та стежити за його роботою. Консоль важить трохи менше 5-ти кілограмів та може автономно працювати до 4-х годин.

Внутрішній протез складається з 4-х клапанів, що забезпечують кровотік, двох шлуночків, кожен із яких розділений мембраною на дві менші порожнини, та двох мікронасосів.

Нагадаємо, в Україні вперше одночасно пересадили декілька органів від посмертного донора. Дев'ятирічним хлопчикові і дівчинці пересадили нирки – раніше вони були змушені постійно перебувати в лікарні ОХМАТДИТ, адже потребували діалізу.

Також за пів року 2021 року українські лікарі здійснили 126 операцій із пересадки органів.