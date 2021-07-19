  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    В Україні за добу госпіталізовано понад 300 хворих на Covid-19

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус понад 2,2 млн людей - В Україні за добу госпіталізовано понад 300 хворих на Covid-19
    За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус понад 2,2 млн людей
    Фото з відкритих джерел

    Кількість госпіталізованих за добу значно перевищила число нових інфікованих

    За минулу добу, 18 липня, в Україні зафіксовано 182 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 11). Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 307 осіб;
    • летальних випадків – п’ять;
    • одужало – 187 осіб;

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 9 587 осіб,
    • методом ІФА – 1 613 осіб,
    • експрес-тестами – 5 770 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 244 677 осіб;
    • одужало – 2 181 385 осіб;
    • летальних випадків – 52 731;
    • проведено ПЛР-тестувань – 11 161 068.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (82), Одеській (18), Житомирській (18), Київській (12) та Харківській (10) областях.

    ph_07

    До слова, в Україні вакцинація від коронавірусу може стати обов'язковою.

    Також Ляшко анонсував створення інноваційних препаратів від Covid-19 в Україні.

    Читайте також: В Україну вперше доставили вакцину від коронавірусу Moderna. Кого нею щеплюватимуть
    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я статистика лікарня Україна коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні за добу госпіталізовано понад 300 хворих на Covid-19