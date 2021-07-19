В Україні за добу госпіталізовано понад 300 хворих на Covid-19
Кількість госпіталізованих за добу значно перевищила число нових інфікованих
За минулу добу, 18 липня, в Україні зафіксовано 182 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 11). Про це інформує пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 307 осіб;
- летальних випадків – п’ять;
- одужало – 187 осіб;
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 9 587 осіб,
- методом ІФА – 1 613 осіб,
- експрес-тестами – 5 770 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 244 677 осіб;
- одужало – 2 181 385 осіб;
- летальних випадків – 52 731;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 161 068.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (82), Одеській (18), Житомирській (18), Київській (12) та Харківській (10) областях.
До слова, в Україні вакцинація від коронавірусу може стати обов'язковою.
Також Ляшко анонсував створення інноваційних препаратів від Covid-19 в Україні.