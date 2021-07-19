В Україні за добу госпіталізовано понад 300 хворих на Covid-19

За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус понад 2,2 млн людей

Кількість госпіталізованих за добу значно перевищила число нових інфікованих

За минулу добу, 18 липня, в Україні зафіксовано 182 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 11). Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 307 осіб;

летальних випадків – п’ять;

одужало – 187 осіб;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 9 587 осіб,

методом ІФА – 1 613 осіб,

експрес-тестами – 5 770 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 244 677 осіб;

одужало – 2 181 385 осіб;

летальних випадків – 52 731;

проведено ПЛР-тестувань – 11 161 068.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (82), Одеській (18), Житомирській (18), Київській (12) та Харківській (10) областях.

До слова, в Україні вакцинація від коронавірусу може стати обов'язковою.

Також Ляшко анонсував створення інноваційних препаратів від Covid-19 в Україні.