  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Лікарі назвали спеції, які повинні бути в раціоні кожної людини

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кориця особливо корисна для людей з високим рівнем цукру в крові - Лікарі назвали спеції, які повинні бути в раціоні кожної людини
    Кориця особливо корисна для людей з високим рівнем цукру в крові
    Фото: з відкритих джерел

    Приправи можуть не тільки радувати смакові рецептори, але і приносити реальну користь здоров'ю

    Лікарі розповіли, про три найкорисніші спеції, які повинні бути на столі кожної сім'ї. Виявляється, ці приправи можуть не тільки радувати наші смакові рецептори, але і приносити реальну користь здоров'ю. Про це пише hopkinsmedicine.

    Кориця знизить цукор в крові

    Кориця особливо корисна для людей з високим рівнем цукру в крові. Вона надає солодкуватий смак їжі. Дослідження показують, що при регулярному вживанні кориці у людей з діабетом другого типу рівень цукру стає нижче.

    Кориця також може принести користь серцю, так як вона сприяє зниженню високого холестерину.

    Куркума бореться із запаленнями

    Куркума більш відома своїм використанням в індійських стравах. Але тепер її називають суперпродуктом завдяки здатності зменшувати запалення – часту причину дискомфорту і хвороб.

    Одним з компонентів куркуми є куркумін. Дослідження показують, що він може зменшити запалення в мозку, яке було пов'язано з хворобою Альцгеймера та депресією.

    Завдяки своїм протизапальним властивостям куркумін також ефективний для зменшення болю і набряку у людей з артритом. А результати деяких експериментів показують, що куркумін має потужні протиракові властивості.

    Імбир допоможе при нудоті

    Імбир – тропічна рослина, яка тисячоліттями використовувалася в азіатських культурах для лікування розладу шлунка, діареї і нудоти.

    Дослідження показали, що імбир заспокоює нудоту, пов'язану з вагітністю, зменшує розлади шлунково-кишкового тракту, запобігає симптомам укачування. Він може навіть допомогти при нудоті і блювоті, викликаних хіміотерапією, якщо приймати його разом з ліками від нудоти.

    Нагадаємо, лікарка-дієтолог назвала найкориснішу літню ягоду, яка завдяки своєму унікальному складу може захистити серце, знизити ризик захворіти на рак, а також допоможе в боротьбі із зайвою вагою.

    Теги: лікар їжа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Лікарі назвали спеції, які повинні бути в раціоні кожної людини