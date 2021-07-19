Лікарі назвали спеції, які повинні бути в раціоні кожної людини

Кориця особливо корисна для людей з високим рівнем цукру в крові

Приправи можуть не тільки радувати смакові рецептори, але і приносити реальну користь здоров'ю

Лікарі розповіли, про три найкорисніші спеції, які повинні бути на столі кожної сім'ї. Виявляється, ці приправи можуть не тільки радувати наші смакові рецептори, але і приносити реальну користь здоров'ю. Про це пише hopkinsmedicine.

Кориця знизить цукор в крові

Кориця особливо корисна для людей з високим рівнем цукру в крові. Вона надає солодкуватий смак їжі. Дослідження показують, що при регулярному вживанні кориці у людей з діабетом другого типу рівень цукру стає нижче.

Кориця також може принести користь серцю, так як вона сприяє зниженню високого холестерину.

Куркума бореться із запаленнями

Куркума більш відома своїм використанням в індійських стравах. Але тепер її називають суперпродуктом завдяки здатності зменшувати запалення – часту причину дискомфорту і хвороб.

Одним з компонентів куркуми є куркумін. Дослідження показують, що він може зменшити запалення в мозку, яке було пов'язано з хворобою Альцгеймера та депресією.

Завдяки своїм протизапальним властивостям куркумін також ефективний для зменшення болю і набряку у людей з артритом. А результати деяких експериментів показують, що куркумін має потужні протиракові властивості.

Імбир допоможе при нудоті

Імбир – тропічна рослина, яка тисячоліттями використовувалася в азіатських культурах для лікування розладу шлунка, діареї і нудоти.

Дослідження показали, що імбир заспокоює нудоту, пов'язану з вагітністю, зменшує розлади шлунково-кишкового тракту, запобігає симптомам укачування. Він може навіть допомогти при нудоті і блювоті, викликаних хіміотерапією, якщо приймати його разом з ліками від нудоти.

Нагадаємо, лікарка-дієтолог назвала найкориснішу літню ягоду, яка завдяки своєму унікальному складу може захистити серце, знизити ризик захворіти на рак, а також допоможе в боротьбі із зайвою вагою.