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    В Україні вперше одночасно пересадили нирки і серце

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    В Україні вперше одночасно пересадили нирки і серце - В Україні вперше одночасно пересадили нирки і серце
    В Україні вперше одночасно пересадили нирки і серце
    Фото: facebook.com/Oleg-Samchuk

    Двом дітям була проведена трансплантація нирки, а один дорослий отримав серце від посмертного донора

    В Україні вперше одночасно пересадили декілька органів від посмертного донора. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

    Дев'ятирічним хлопчикові і дівчинці пересадили нирки - раніше вони були змушені постійно перебувати в лікарні ОХМАТДИТ, так як потребували діалізу.

    Трансплантація стала можливою, коли родичі померлого в Рівненській центральній міській лікарні пацієнта погодилися на пожертвування його органів. За життя цієї людини медики боролися до останнього, але в його організмі сталися незворотні зміни і була констатована смерть головного мозку.

    Після отримання згоди родичів, Єдина державна інформаційна система трансплантації визначила пари донор-реципієнт і почалися додаткові дослідження для підтвердження імунологічної сумісності.

    Нарешті, операція з трансплантації серця успішно пройшла в рівненській лікарні за безпосередньої участі команди Національного інституту хірургії і трансплантології ім. Шалімова.

    Раніше британський нейрохірург Брюс Метью, який раніше очолював профільний підрозділ в Національній службі охорони здоров'я Великої Британії, заявив, що успішна пересадка голови людини може бути здійснена до 2030 року.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я Охматдит
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    В Україні вперше одночасно пересадили нирки і серце