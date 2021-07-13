В Україні вперше одночасно пересадили нирки і серце

Двом дітям була проведена трансплантація нирки, а один дорослий отримав серце від посмертного донора

В Україні вперше одночасно пересадили декілька органів від посмертного донора. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Дев'ятирічним хлопчикові і дівчинці пересадили нирки - раніше вони були змушені постійно перебувати в лікарні ОХМАТДИТ, так як потребували діалізу.

Трансплантація стала можливою, коли родичі померлого в Рівненській центральній міській лікарні пацієнта погодилися на пожертвування його органів. За життя цієї людини медики боролися до останнього, але в його організмі сталися незворотні зміни і була констатована смерть головного мозку.

Після отримання згоди родичів, Єдина державна інформаційна система трансплантації визначила пари донор-реципієнт і почалися додаткові дослідження для підтвердження імунологічної сумісності.

Нарешті, операція з трансплантації серця успішно пройшла в рівненській лікарні за безпосередньої участі команди Національного інституту хірургії і трансплантології ім. Шалімова.

Раніше британський нейрохірург Брюс Метью, який раніше очолював профільний підрозділ в Національній службі охорони здоров'я Великої Британії, заявив, що успішна пересадка голови людини може бути здійснена до 2030 року.

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