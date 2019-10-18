Шуфрич про «диктаторські закони»: Я не знав, за що голосую



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«Я не хочу зараз виправдовуватись, але ми не знали, за що голосуємо», - заявив Шуфрич

На запитання, чи не знав нардеп, що голосує за наступ на громадянські свободи, Шуфрич відповів: «Абсолютно»

Народний депутат «Опозиційної платформи – За життя» Нестор Шуфрич стверджує, що 16 січня 2014 року не знав, що голосує за «диктаторські закони».

Про це він сказав у програмі Bihus.Info «Рольові ігри».

«Я не хочу зараз виправдовуватись, але ми не знали, за що голосуємо. Ви пам’ятаєте умови: розгромлена зала Верховної Ради, заблокований голова Верховної Ради в кабінеті. Потім через якісь там дахи перший заступник (Ігор Калєтнік - ред.) заходить в ложу... Звідти оголошує номери законів, ми руками голосуємо, не знаючи, про що. А потім почали розбиратись», - розповів Шуфрич.

До слова, на відеозаписі засідання 16 січня 2014 року сесійна зала не виглядає «розгромленою».

На уточнення ведучого програми Данила Мокрика, чи він не знав, що голосує за наступ на громадянські свободи, Шуфрич відповів: «Абсолютно».

На запитання, чи загалом часто бувало таке, що він не знав, за що голосує, депутат заявив: «Ну, чесно скажу, бувало. Особливо - під час протистоянь».

Раніше журналісти Bihus.Info у програмі «Наші Гроші з Денисом Бігусом» розповідали про кримінальне провадження ГПУ щодо організаторів голосування за «диктаторські закони» під час Революції Гідності - 16 січня 2014 року.

Одним із підозрюваних у цьому кримінальному провадженні був тодішній перший віце-спікер Ігор Калєтнік. Нещодавно кримінальне провадження по ньому закрили. При цьому відомо, що Калєтнік має зв’язки в нинішній владі через свого колишнього помічника - Іллю Павлюка.