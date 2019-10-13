Шуфрич знову ледь не отримав на горіхи. Цього разу у прямому ефірі (відео)



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Нестор Шуфрич Скріншот з відео

Інцидент стався в ефірі каналу ZIK, який тепер зараховують до пулу Медведчука

Народний депутат «Опозиційної платформи – За життя» Нестор Шуфрич знову потрапив у скандал через свої проросійській політичні заяви. Цього разу народний обранець назвав ветеранів війни на Донбасі «гастролерами», чим ледь не нарвався на бійку з політиком Юрієм Михальчишиним.

Та, на щастя для Шуфрича, але на жаль для глядачів телеканалу ZIK, в ефірі якого трапився інцидент, усе завершилося лише словесною перепалкою.

«Я зв’язався з людьми, які спілкувалися з нашими спецпризначенцями на блокпосту. Ви знаєте, що їх обурило? Вони 5 років стоять на лінії розмежування. 5 років. Вони не повернулися додому. Втратили своїх друзів. І коли вони побачили, що приїхали гастролери…», – заявив Шуфрич.

Ці слова не сподобалися Юрію Михальчишину, який виправив нардепа та наголосив, що люди, про яких мовиться у заяві Шуфрича – це офіцери Національної гвардії України.

«Несторе, зараз получиш! Я кажу тобі. Це офіцери Нацгвардії з орденами за мужність. Які гастролери? Я прошу, щоб про питання війни і миру говорили ті, хто воював, а не ті, хто розказує про гастролерів», – заявив Михальчишин.

У відповідь Шуфрич навіть заявив, що був на Донбасі більше, ніж Михальчишин. Після того, як політики помірялися своїми термінами перебування на Сході, ефір продовжився.

Після спроби народної люстрації Нестора Шуфрича в Одесі у 2014 році у нього виник конфлікт з активістами. Внаслідок цього інциденту Шуфрича побили і він потрапив до лікарні, а на просторах інтернету почав гуляти жарт про «Шуфрич не битий вже *днів».

Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко і голова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко сперечалися щодо «формули Штайнмаєра» і мінського процесу на популярному ток-шоу у Савіка Шустера.