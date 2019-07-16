Шуфрич зізнався, що має угорське походження



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Шуфрич розповів, що його бабуся була видатною тенісисткою України, але походила вона з Угорщини

Угорські виборці поважають Конституцію. Вони говорять, що в Конституції йдеться про те, що українська мова є державна. Вони це поважають. Але в тій же самій 10 статті Конституції гарантується право на використання угорської мови. Тому вони обурюються, чому в них це забирають.

Про це в ефірі програми на телеканалі ZIK заявив народний депутат України від «Опозиційної платформи – За життя» Нестор Шуфрич.

Нестор Шуфрич розповів, що його бабуся була видатною тенісисткою України, але походила вона з Угорщини. Депутат не проти, щоби сьогодні Україна збереглась у такій мультикультурності. Він також вважає, що «розчинити» Україну сьогодні неможливо.

«Угорські виборці дуже гонорові. Їх в Україні 150 тисяч. Але їх неможливо буде змішати. Ніколи. Вони поважають Конституцію. Вони говорять, що в Конституції йдеться про те, що українська мова є державна. Вони це поважають. Але в тій же самій 10 статті Конституції гарантується право на використання угорської мови. Тому вони обурюються, чому в них це забирають та чому їм обмежують можливість навчатися рідною мовою», – зазначив він.

А те, що чимало людей на Закарпатті не знають української мови політик вважає проблемою держави, а не самих людей, які там проживають.

«В Європарламенті сказали, що треба заохочувати, а не примушувати. Тому має бути політика популяризації і заохочення. А угорська мова, як і українська, не є надто популяризованими мовами у світі. Тому в це потрібно вкладати і це потрібно заохочувати», – підсумував політик.