Шведський кінофестиваль шукає людину, яка тиждень на острові переглядатиме нові фільми

Брати з собою на острів будь-кого чи якісь ґаджети забороняється

Кінофестиваль у Ґетеборзі запустив проєкт «Ізольоване кіно», мета якого – знайти добровольця, готового провести тиждень самому в маяку за переглядом кінопрем’єр. Одна із умов такої роботи – заборона на ґаджети та присутність інших людей поруч.

Таким чином організатори вирішили максимально буквально осмислити ідею соціального дистанціювання, яка стала актуальною через пандемію коронавірусу, повідомляє пресслужба фестивалю.

Обраний доброволець має провести тиждень на острові-маяку Патер Ностер, яке називають «одним із найбільш вітряних, безлюдних і відкритих» у Швеції місць. На острів і з нього організатори обіцяють відвезти на човні.

Учасника «Ізольованого кіно» забезпечать їжею і зручним диваном для перегляду кіно. Серед інших умов участі в проєкті — необхідність вести відеощоденник, у якому «зможе брати участь і зовнішній світ», хоча як саме — не уточнюється.

Для участі в «Ізольованому кіно» потрібно подати заявку до 19 січня за цим посиланням. І якщо вас оберуть, то на Патер Ностері ви перебуватимете з 30 січня по 6 лютого включно.

Це не єдиний проєкт у межах Гетеборзького кінофестивалю, присвячений ізоляції в коронавірусну добу. Так, організатори планують організувати кінопокази для однієї людини на стадіоні «Скандинавіум», що вміщує понад 12 тисяч людей, і в кінотеатрі «Дракен», розрахованому на 707 відвідувачів.