Це не можна пропустити: 20 кращих фільмів 2020 року

Якщо щось з цього списку ви ще не бачили, терміново заповнюйте прогалини!

Для кіноіндустрії цей рік став складним: через пандемію зйомки припинялися, покази переносилися, багато кінотеатрів досі закриті. Але це не означає, що нових фільмів зовсім не було. У нашому огляді – десятка найгучніших прем'єр цього року.

Деякі картини, минаючи великі екрани кінозалів, прямо стартували в інтернеті на стрімінгових платформах. Встежити за всіма новинками у такому потоці інформації складно, тому, якщо ви пропустили цікаві прем'єри, беріть на замітку наш список. І поки нам всім рекомендовано більше бути вдома, щоб не заразитися вірусом, є час ознайомитися з досягненнями кіноіндустрії.

Запасайтеся попкорном, включайте онлайн-кінотеатри і вибирайте фільм для перегляду.

1. «Джентльмени» (18+)

Великобританія – США

Жанр: кримінальна комедія

Нам здається чи насправді у цьому році кіномани тільки і обговорювали його? Спочатку прем'єру дуже чекали. Forbes так і написав: «Новий фільм Гая Річі обіцяє стати одним з головних подій 2020 року». Потім дочекалися, подивилися і знову почали обговорювати, чи той Річі або вже не той.

Про що фільм: у двох словах сюжет картин британського режисера не переказати. Дуже спрощуючи, можна почати так: Міккі Пірсон (Меттью Макконахі), колись талановитий випускник Оксфорда, вибудував у Лондоні наркотичну імперію, використовуючи маєток збіднілої англійської аристократії. Але коли він вирішує відійти від справ і продати прибутковий бізнес, на його шляху з'являються охочі прибрати справи у свої руки «джентльмени».

Чому його варто подивитися? Справжні шанувальники творчості режисера говорять, що картина зроблена у кращих традиціях гангстерських бойовиків Гая Річі – з його фірмовою іронією, шаленим темпом, зухвалими перестрілками і зоряними акторським складом. У фільмі крім чарівного й романтизованого Меттью Макконахі зіграли Чарлі Ханнем, Колін Фаррелл, Х'ю Грант, Генрі Голдінг, Мішель Докер. Як сказав продюсер фільму Айван Еткінсон, «Нікому не вдається так передати чарівність атмосфери кримінального світу, як Гаю. Створених ним кіногероїв неможливо забути».

Фото: кадри з фільму «Джентльмени»

2. «Людина-невидимка» (18+)

Канада – Австралія – США

Жанр: науково-фантастичний фільм жахів

Цій картині, можна сказати, пощастило: зйомки завершилися у вересні 2019 року, а реліз, хоча і з невеликим випередженням запланованого, але все ж встигли провести у передостанній день лютого, до початку масового закриття кінотеатрів. І на сьогоднішній момент «Людина-невидимка» з доходом 130 млн доларів – один з найбільш касових фільмів року.

Про що фільм: за першоджерелом – фантастичним романом Герберта Уеллса – сюжет фільму має мало спільного, хіба що сама ідея про прозорість тіла і злодіяння, які можна творити, будучи невидимим для інших людей. У картині 2020 року історія починається з втечі з дому Адріана, лідера ринку оптичних розробок, його дівчини Сесілії. Втомлена від руйнівних відносин, вона ховається у будинку приятеля у надії на своє світле майбутнє. Але незабаром дівчину охоплює тривога: вона відчуває переслідування Адріана, який, за офіційною версією, покінчив життя самогубством.

Чому його варто подивитися? По-перше, режисером і сценаристом фільму виступив великий знавець цього жанру Лі Уоннелл, відомий по трилерах «Пила», «Астрал», «Апгрейд» та ін. А цей факт – вже великий кредит довіри. По-друге, та сама служниця з популярного серіалу «Розповідь служниці» у виконанні Елізабет Мосс дуже переконливо і наочно показала зневірену від безвиході і жінку, яка сходить з розуму. Тому що неможливо втекти від того, кого ти не бачиш.

Фото: кадри з фільму «Людина-невидимка»

3. «Маленькі жінки» (12+)

США

У світовому прокаті картина була у грудні 2019 року, а в Україні прем'єра відбулася 30 січня 2020 року.

Жанр: мелодрама

Про що фільм: це сьома за рахунком екранізація однойменного твору Луїзи Мей Олкотт, написаного у 1868 році. Колись цей роман справив фурор у читачів, книга була дуже популярною. У центрі сюжету – історія чотирьох сестер, їх дитинство, дорослішання, перші почуття. Особисті переживання відбуваються на тлі розгортає Громадянської війни у США. У ролях: Сірша Ронан, Емма Уотсон, Флоренс П'ю, Меріл Стріп та інші.

Чому його варто подивитися? Гарний фільм зі завжди актуальними темами відносин, становлення особистості. Одна з тих картин, які добре прийняли і глядачі, і кінокритики. Фільм був номінований за шістьма номінаціями премії «Оскар» і отримав нагороду у номінації «Кращий дизайн костюмів».

Фото: кадри з фільму «Маленькі жінки»

4. Ніколи, мало коли, іноді, завжди (+12)

США – Великобританія

Жанр: мелодрама

Про що фільм: ця мелодраматична історія оповідає про 17-річну Отем (Сідні Фланіган), яка завагітніла, але вона мешкає у маленькому містечку у Пенсильванії, де аборти заборонені. Разом із двоюрідною сестрою дівчина таємно вирушає до Нью-Йорка, щоби припинити вагітність.

Чому його варто подивитися? Стрічка сценаристки і режисерки Елізи Хітман є красномовною і водночас інтимною розповіддю про вибір і сумні та відчайдушні рішення, які іноді доводиться ухвалювати молодим жінкам заради свого майбутнього. Емоції і настрій фільму великою мірою передає операторська робота: глибокий сум на обличчі Отем, нудьга її рідного міста у порівнянні з приголомшливим Нью-Йорком. Фільм вражає своєю чесністю і емоційністю.

Фото: кадри з фільму «Ніколи, мало коли, іноді, завжди»

5. «Гніздо» (18+)

Великобританія – Канада

Жанр: драма

Про що фільм: талановитий бізнесмен на ім'я Рорі О'Хара вмовляє дружину, американку Еллісон, переїхати з Америки на його батьківщину до Великобританії. Але справи у бізнесі йдуть не дуже добре, і доводиться виглядати більш заможним, ніж є насправді. Але хіба марнославство – найсолодший гріх?

Чому його варто подивитися? Сюжет про те, що багаті теж плачуть, розповідається у картині небанально (на стику трилера й драми), у красивих декорація Старого Світу і, головне, прекрасним акторським складом: у головних ролях – Джуд Лоу і Керрі Кун.

Фото: кадри з фільму «Гніздо»

6. «Емма» (12+)

Великобританія

На великі екрани фільм не встиг вийти, одразу перейшов на онлайн-платформи, але, незважаючи на це, картина набрала високий рейтинг і позитивні відгуки критиків.

Жанр: мелодрама

Про що фільм: екранізація відомої письменниці часів літературного романтизму Джейн Остін. У XIX столітті провінційним панночкам аристократичних сімей частенько доводилося нудьгувати. Тільки не Еммі Вудхаус. Дівчина впевнена, що прекрасно розбирається у людях, достатньо для того, щоб влаштовувати долі своїх подруг. Сама-то вона заміж не збирається. Але не тут-то було.

Чому його варто подивитися? Тому що класичні твори здатні відвернути і захопити. Це не тільки естетично красиве кіно, але ще і дотепне, добре, життєствердне.

Фото: кадри з фільму «Емма»

7. «Погані хлопці назавжди» (18+)

США – Мексика

Жанр: комедійний бойовик

Третя частина «Поганих хлопців» стала настільки успішною у прокаті (збори у світовому прокаті – 426,5 млн доларів), що Sony оголосила про плани роботи над наступним фільмом. До речі, картина отримала премію People's Choice як кращий фільм року.

Про що фільм: відчайдушні поліцейські Майк Лоурі (Вілл Сміт) і Маркус Бернетт (Мартін Лоуренс) знову разом. І хоча цих двох хлопців об'єднує тільки робота (у повсякденному житті вони повні протилежності один одному), їм зараз не до розбіжностей: за детективами починає полювання найманий вбивця.

Чому його варто подивитися? Це справжній подарунок для шанувальників комедійного бойовика і тих, хто з якоїсь причини пропустив попередні частини франшизи. Сподобається фільм тим, хто любить стилістику комедійних бойовиків 90-х років з її чарівними акторами, які вміють з найнуднішою сцени зробити шоу.

Фото: кадри з фільму «Погані хлопці назавжди»

8. «Аргумент» (16+)

Найдорожчий фільм прославленого режисера Крістофера Нолана.

Жанр: фантастичний бойовик

Про що фільм: агент ЦРУ під ім'ям Протагоніст (Джон Девід Вашингтон) повинен запобігти третій світовій війні. У його руках секретна розробка – інверсія часу, що змушує вже відбулися події йти назад.

Чому його варто подивитися? Щоб спробувати зрозуміти авторський задум у складносурядної картині – у ній є місце і ігор розуму, і переміщенням у часі, і шпигунським загадок, і всіх складових фантастичного бойовика. Правда, такий заміс з сюжетних ліній, нових фактів і незрозумілих наукових термінів з першого разу можна і не розгадати. А ще оціните творчі метаморфози улюбленця жінок, екс-вампіра, а нині спецагента Роберта Паттінсона.

Фото: кадри з фільму «Аргумент»

9. Асистентка (+16)

США

Жанр: драма

Про що фільм: дія проникливої драми режисерки Кітті Грін відбувається у нью-йоркському офісі владного і безпринципного кіномагната. Нескладно вгадати, кого саме мають на увазі творці стрічки. Сюжет фільму оповідає про один день із життя асистентки (Джулія Гарнер), яка гарує з ранку до ночі, відповідаючи на телефонні дзвінки, роздруковуючи сценарії, розпаковуючи пляшки з водою та прибираючи наслідки безпутного життя свого боса.

Чому його варто подивитися? Уявіть більш реалістичну і менш гламурну версію «Диявол носить Прада». І хоча головним лиходієм, без сумніву, є CEO компанії, чия схожість з Вайнштейном стає дедалі ближчою, фільм викриває й корпоративну культуру, сповнену сексизму і мовчазної співучасті. У фільмі немає гучних промов або відвертої конфронтації героїв, але є напружене очікування того, чи постане головна героїня проти самодурства свого шефа.

Фото: кадри з фільму «Асистентка»

10. «Зависнути у Палм-Спрінгс» (18+)

США – Гонконг

Жанр: романтична комедія

Про що фільм: нова інтерпретація сюжету на тему Дня бабака. Нероба Найлз разом з новою подружкою зависає у райському, здавалося б, містечку – у сонячному каліфорнійському містечку біля басейну поруч повно їжі і алкоголю. Робити йому нічого не потрібно, відпочивай не хочу. Але те, про що мріють мільйони трудівників у розпал робочих буднів, нашим героям набридло до чортиків. Молоді люди потрапили у лихоліття, на їх календарі завжди один і той же день – 9 листопада.

Чому його варто подивитися? Якщо вірити 95% глядачів, вже подивилися комедію, вона дійсно вдалася – смішна, легка, літня, з хорошою акторською грою.

Фото: кадри з фільму «Зависнути у Палм-Спрінгс»

А що ще?

Також, декілька гідних кінострічок, які варті уваги.

«Дивовижна подорож доктора Дуліттла» (12+)

США – Китай – Великобританія – Японія

Зірки: Роберт Дауні-мол., Антоніо Бандерас, Майкл Шин.

Про що фільм? Доктор Дуліттл, прославлений лікар-ветеринар, який живе в вікторіанської Англії, відправляється в неймовірну подорож до міфічного острова. У пошуках ліків для королеви.

Драма «Темні води» (16+)

США

Зірки: Марк Руффало, Енн Гетевей, Тім Роббінс.

Про що фільм? Історія про сутичці людини за свої права. Корпоративний адвокат виявляє, що компанія, з якою вони працюють, отруює хімікатами воду в невеликому місті. Сценарій заснований на газетній статті, яка зачепила актора Марка Руффало.

Бойовик «Хижі птахи: приголомшлива історія Харлі Квінн» (18+)

США

Зірки: Марго Роббі, Еван Макгрегор.

Про що фільм? У минулому році у кіно з успіхом пройшов «Джокер», фільм про становлення головного ворога Бетмена. Тепер – розповідь про його дівчині. Харлі Квінн Розлучається з Джокером, і на неї відкривається полювання.

Історичний трилер «Офіцер і шпигун» (16+)

Франція – Італія

Зірки: Луї Гаррель, Крістоф Марат, П'єр Пуаро.

Про що фільм? Сюжет заснований на резонансній справі, яке розкололо у кінці XIX століття французьке суспільство на два табори. Отже, артилерійського офіцера Альфреда Дрейфуса в 1894 році оголосили особливо небезпечним злочинцем. Офіційне звинувачення – державна зрада і шпигунство на користь Німеччини. Колишній наставник Дрейфуса Жорж Пікар не вірить звинуваченням і починає власне розслідування.

Казка «Піноккіо» (6+)

Італія – Франція – Великобританія

Зірки: Роберто Беніньї, Федеріко Іелапі.

Про що фільм: екранізація казки про дерев'яну ляльку, створеної столяром Джепетто.

Пригодницький «Поклик предків» (6+)

Канада – США – Португалія

Зірки: Харрісон Форд, Омар Сі.

Про що фільм: за мотивами однойменної повісті Джека Лондона. Бак, доброзичливий пес, чия розмірене сімейне життя перевернулося з ніг на голову за часів золотої лихоманки у 1880-х, коли його вирвали з дому в Каліфорнії і перевезли у дику і холодну Аляску.

Комедія «Американський огірочок» (12+)

США

Зірки: Сет Роген, Сара Снук.

Про що фільм: у 1920 році емігрант з Східної Європи Гершель Гринбаум приїжджає в Америку в пошуках кращого життя. Одного разу, працюючи на заводі, він падає в чан з солоними огірками. Прокинувшись через 100 років, виявляє, що зовсім не постарів. А з його сім'ї у нього залишився тільки правнук-програміст.

Гарного перегляду!