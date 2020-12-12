Канада ратифікувала угоду про спільне кіновиробництво з Україною. Чому це важливо

Україна і Канада вводять двосторонні пільги для кінопродюсерів з січня 2021 року

Уряд Канади ратифікував угоду про спільне кіновиробництво з Україною, вона набуде чинності з 1 січня 2021 року. Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

«Цього не сталося б, якби не ривок, який зробило за останні роки наше кіно. Чекаємо на українсько-канадський Оскар», — написав посол Шевченко у Facebook.

Ратифікацію угоди привітав і президент України Володимир Зеленський.

«Угода дає «нові потужні можливості для розвитку теле- та кіноіндустрії в Україні, для спільного виробництва аудіовізуального контенту та дистрибуції проєктів на міжнародному ринку», – цитує Зеленського прес-служба президента.

Угода була підписана в липні 2019 року, у вересні 2020 року вона була ратифікована Радою.

Відтепер українські продюсери за умови спільного виробництва зможуть претендувати в Канаді на бюджетну підтримку, податкові пільги та знижки при дистрибуції. Відповідну підтримку матимуть і канадські теле- та кіновиробники, які зніматимуть в Україні.

Водночас фільм спільного виробництва мусить мати аудіодоріжку однією з офіційних мов у Канаді — англійською або французькою. Також може бути друга аудіодоріжка українською мовою.