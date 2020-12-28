Топ-10 найкращих українських фільмів 2020 року

Одна з найбільш очікуваних українських прем’єр осені – стрічка «Номери»

Ідання «Дивись.info» підібрало українські фільми та серіали 2020 року, які найбільше нам запам’яталися і сподобалися.

«Черкаси будуть чинити опір» – це не тільки слова мера Черкас Анатолія Бондаренка під час його протистояння з президентом Володимиром Зеленським, а цитата з фільму «Черкаси». Це перший український фільм про про кримські події 2014 року, про боротьбу, втрату і зраду на тральщику «Черкаси».

Антиутопія Валентина Васяновича «Атлантида». Тема порушена у фільмі, та форма, у якій її зобразив режисер, зробили зі стрічки справді неординарне явище. Доказ цьому – перемога «Атлантиди» на Венеційському кінофестивалі минулого року в програмі «Горизонти». А далі – численні перегляди стрічки під час 11-го Одеського міжнародного кінофестивалю, де відбулась українська прем’єра «Атлантиди».

Власне, стрічка здобула «Золотого Дюка» як найкращий фільм Міжнародної конкурсної програми за рішенням журі. Стрічка про те, як Україна перемогла Росію у війна на Донбасі, але там залишилися непридатні для життя землі, висунули від України на нагороду американської кіноакадемії.Це дивне кіно з довгими статичними кадрами, де на екрані палають вогні Азовсталі.

«Із зав’язаними очима». Цей фільм цікаво поєднаний з «Атлантидою» Васяновича – тут так само мова про час в Україні, коли ми перемогли у війні. Тільки в центрі сюжету дівчина, чий хлопець не повернувся з фронту. А дівчина не проста – боєць змішаних єдиноборств, тому, аби все переконливо виглядало, виконавиця ролі, Марина Кошкіна, пів року ходила до тренажерного залу і вчилась битися на рингу. Драматизм у фільмі будується на її стосунках із минулим, із тренером, стосунках із мамою хлопця та потребі якось продовжувати жити далі…

Трагікомедія «Мої думки тихі» про молодого звукорежисера і його яскраву маму – смішна і трохи сумна водночас. Під час шаленої мандрівки Карпатами їм трапляються місця під назвою Твін Пікс та Мулен Руж, контрабандисти, які довго і пронизливо мастять губи гігієнічною помадою, та прикордонники, які говорять зі смішним акцентом.

Перша українська «неполіткоректна» комедія про війну на Донбасі – так називали фільм «Наші котики», який вийшов у прокат наприкінці січня 2020 року. «Чорний гумор» щодо супротивника, і «добрий» про українських військових – описували стрічку автори. Одним із продюсерів фільму є ексочільниця охорони здоров’я Уляна Супрун.

«Земля блакитна, наче апельсин» – це фільм у фільмі. Історія родини, мами і чотирьох її дітей, які сьомий рік живуть у прифронтовій Красногорівці. Щоб відволіктися від обстрілів і небезпеки, вони знімають фільм під назвою «2014». Бомби на Донбасі все ще падають, але діти там хочуть жити, гратися, сміятися і знімати фільм. Це перша українська стрічка, яка отримала нагороду за режисерську роботу на найбільшому фестивалі незалежного кіно США «Санденс».

Одна з найбільш очікуваних українських прем’єр осені, стрічка «Номери», знімалась, поки її автор Олег Сенцов сидів у російській в’язниці. Він листувався з кінокомандою з колонії і по фото затверджував акторів. П’єсу Сенцов написав ще у 2011 році, незадовго до Майдану і до анексії Криму. Її поставили на сценах Києва та Львова, а потім перенесли на великий екран. Прем’єра відбулась на престижному Берлінському кінофестивалі на початку 2020 року. Це антиутопія, де люди замість імен мають номери, живуть у тоталітарній системі й підпорядковуються суворій системі й верховному правителю – Нулю. «Номери» – це розповідь про ув’язнене суспільство, яке намагається побороти свої страхи та отримати свободу.

На початку цього буремного року ми дивилися ніжний фільм «Віддана» з саундтреком «Я – вільна». Фільм зняли за прекрасним романом Софії Андрухович «Фелікс Австрія». Це фільм про співзалежність, емоційна історія про стосунки між жінками, створена переважно жінками.

Дебютний для Наталії Ворожбит як для режисерки фільм «Погані дороги» — це екранізація однойменної п’єси авторки. В основі – п’ять новел про жителів Донбасу та українських військових, життя яких проходить по обидві сторони від лінії розмежування. Історії об’єднані темою доріг – поганих і тих, що повертають не туди. Свою п’єсу Наталія Ворожбит створила у 2015 році на замовлення лондонського театру Royal Court. Вона використала матеріали, які зібрала в зоні АТО під час роботи над сценарієм фільму «Кіборги» Ахтема Сеітаблаєва та які не ввійшли до фільму.

«Пофарбоване пташеня». Фільм Вацлава Марули – це спільне виробництво України, Чехії та Словаччини. У драматичній стрічці описуються поневіряння маленького хлопчика, якого батьки відрядили до села в східній Європі, адже в часи Другої світової війни бути євреєм було дуже небезпечно. У результаті тітка хлопчика, яка мала його доглядати, помирає, і тепер дитина змушена дуже швидко подорослішати, щоб врятуватися самій. Фільм заснований на однойменному романі Єжи Косинського, який вважається однією з найжорстокіших книг сучасності. Частково це автобіографічна історія письменника.

Для кіноіндустрії цей рік став складним: через пандемію зйомки припинялися, покази переносилися, багато кінотеатрів досі закриті. Главком розповів про десять найгучніших світових прем'єр цього року.