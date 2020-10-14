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    Сі Цзіньпін закликав армію Китаю готуватися до війни

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    Лідер КНР закликав армію готуватися до війни - Сі Цзіньпін закликав армію Китаю готуватися до війни
    Лідер КНР закликав армію готуватися до війни

    Китайський лідер не уточнив, до війни з ким саме потрібно готуватися

    Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав військових спрямувати розум та енергію на підготовку до війни. До війни з ким саме будуть готуватися, лідер Китаю не уточнив.

    Про це повідомляє китайське державне інформаційне агентство Сіньхуа.

    Під час інспекції Корпусу морської піхоти в місті Чаочжоу Сі Цзіньпін закликав армію «підтримувати стан підвищеної готовності» та бути «абсолютно лояльною, абсолютно чистою та абсолютно надійною».

    Китайський лідер зазначив, що посилення армії буде одним з завдань майбутньої п'ятирічки.

    «Ми повинні спиратися на поточну ситуацію і мати перспективний погляд, серйозно вивчати та вирішувати непогашені суперечності та реальні потреби, а також планувати посилення морської піхоти», - наголосив він.

    Зазначимо, що таку заяву Сі Цзіньпін зробив на тлі зростаючого напруження у відносинах між Китаєм та США. Суперечки щодо Тайваню та пандемії коронавірусу лише посилюють розбіжності між Вашингтоном і Пекіном.

    армія війна Китай військові
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