Війна на Донбасі: окупанти обстріляли Водяне



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Українські військовослужбовці не постраждали

Підрозділи Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали

Від початку доби 14 жовтня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксували одне порушення перемир'я. Російсько-окупаційні війська обстріляли українські позиції поблизу Водяного у Донецькій області.

Про це повідомляє командування ООС у Facebook.

За даними командування, окупанти застосували проти українських військових стрілецьку зброю. Оскільки постріли були неприцільними, підрозділи Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали.

В результаті провокацій з боку бойовиків українські військовослужбовці не постраждали.

«У районі проведення операції ситуація залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил», - наголосили у штабі.

Нагадаємо, що 14 жовтня президент Зеленський приїхав на Донбас. Він має намір зустрітися з військовими.

До слова, у Києві сьогодні, в День захисника України відбувся традиційний Марш УПА. Цього разу він проходить під гаслом «Бій колаборантам!».

Учасники Маршу УПА прийшли до будівлі Офісу президента й озвучили свої вимоги до влади. Зокрема патріоти закликали владу ухвалити закон про колаборантів та звільнити Ірину Венедіктову з посади генпрокурора.