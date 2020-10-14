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    Війна на Донбасі: окупанти обстріляли Водяне

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    Українські військовослужбовці не постраждали - Війна на Донбасі: окупанти обстріляли Водяне
    Українські військовослужбовці не постраждали

    Підрозділи Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали

    Від початку доби 14 жовтня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксували одне порушення перемир'я. Російсько-окупаційні війська обстріляли українські позиції поблизу Водяного у Донецькій області.

    Про це повідомляє командування ООС у Facebook.

    За даними командування, окупанти застосували проти українських військових стрілецьку зброю. Оскільки постріли були неприцільними, підрозділи Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали.

    В результаті провокацій з боку бойовиків українські військовослужбовці не постраждали.

    «У районі проведення операції ситуація залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил», - наголосили у штабі.

    Нагадаємо, що 14 жовтня президент Зеленський приїхав на Донбас. Він має намір зустрітися з військовими. 

    До слова, у Києві сьогодні, в День захисника України відбувся традиційний Марш УПА. Цього разу він проходить під гаслом «Бій колаборантам!».

    Учасники Маршу УПА прийшли до будівлі Офісу президента й озвучили свої вимоги до влади. Зокрема патріоти закликали владу ухвалити закон про колаборантів та звільнити Ірину Венедіктову з посади генпрокурора. 

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