  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Сиділа на колінах у президента»: Собчак показала відео з Зеленським

    • Розсилка
    Ксенія Собчак і Володимир Зеленський - «Сиділа на колінах у президента»: Собчак показала відео з Зеленським
    Ксенія Собчак і Володимир Зеленський

    Журналістка привітала Україну з новим президентом

    Телеведуча Ксенія Собчак поділилася спільним досвідом роботи з обраним президентом України Володимиром Зеленським.

    Відео, на якому Собчак сидить на колінах у Зеленського, вона поділилася в Instagram. Журналістка також привітала Україну з новим президентом.

    «Тепер я дійсно можу говорити, що сиділа на колінах у президента!» - написала вона  і прикріпила архівний відеозапис спільного виступу.

    При цьому Собчак зазначила, що «шляхи Господні несповідимі».

    Раніше Главком розповідав, як переможець президентських виборів в Україні Володимир Зеленський посмажив м'ясо на грилі в одному з ресторанівтурецького міста Бодрум. 

    Центральна виборча комісія у вівторок, 30 квітня, проведе засідання, де оголосить результати виборів президента України.

    За попередніми даними ЦВК (опрацьовано 100% електронних протоколів), Володимир Зеленський набрав на виборах 73,22% голосів, Петро Порошенко - 24,45%.

     Читайте також: 
    Дмитро Разумков: Ейфорії у Зеленського нема. Він розуміє, що 22 квітня все тільки почнеться
    ЦВК Володимир Зеленський Ксенія Собчак Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ