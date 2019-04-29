«Сиділа на колінах у президента»: Собчак показала відео з Зеленським



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Ксенія Собчак і Володимир Зеленський

Журналістка привітала Україну з новим президентом

Телеведуча Ксенія Собчак поділилася спільним досвідом роботи з обраним президентом України Володимиром Зеленським.

Відео, на якому Собчак сидить на колінах у Зеленського, вона поділилася в Instagram. Журналістка також привітала Україну з новим президентом.

«Тепер я дійсно можу говорити, що сиділа на колінах у президента!» - написала вона і прикріпила архівний відеозапис спільного виступу.

При цьому Собчак зазначила, що «шляхи Господні несповідимі».

Раніше Главком розповідав, як переможець президентських виборів в Україні Володимир Зеленський посмажив м'ясо на грилі в одному з ресторанівтурецького міста Бодрум.

Центральна виборча комісія у вівторок, 30 квітня, проведе засідання, де оголосить результати виборів президента України.

За попередніми даними ЦВК (опрацьовано 100% електронних протоколів), Володимир Зеленський набрав на виборах 73,22% голосів, Петро Порошенко - 24,45%.