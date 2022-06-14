Сигнал Путіну. Єврокомісія рекомендуватиме надати Україні статус кандидата у ЄС
Остаточне рішення залишається за Європейською Радою
Єврокомісія (ЄК) збирається порекомендувати надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського союзу (ЄС), повідомляє газета Politico з посиланням на власні джерела.
За даними видання, єврокомісари 13 червня розпочали обговорення надання Україні, Молдові та Грузії статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.
17 червня вони мають визначитися з вибором, а 23-24 червня глави держав та урядів ЄС прийматимуть остаточне рішення про надання статусу кандидата, враховуючи отриману від ЄК рекомендацію.
Офіційні особи, знайомі з дебатами між комісарами, заявили, що вони гостро усвідомлюють жертви, яких зазнали українці, і ясно розуміють необхідність направити президентові Росії Володимиру Путіну чіткий сигнал про те, що він втратив усі шанси повернути Україну у свою сферу впливу.
«Комісія не забуває, що Україна – єдина країна в Європі, де люди загинули, де в людей стріляли, тому що вони були на вулицях з прапорами ЄС… Тепер ми не можемо сказати їм: «Вибачте, хлопці, ви розмахували не тим прапором», – повідомляє одне з джерел.
Щоб визнати Україну країною-кандидатом, зрештою, потрібно одноголосне схвалення 27 глав держав і урядів у Європейській раді, які, як очікується, розглянуть це питання на саміті в Брюсселі наступного тижня. Чиновники та дипломати заявили, що принаймні три країни все ще виступають проти.
Нагадаємо, 11 червня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела переговори у Києві з президентом Володимиром Зеленським і заявила, що вони дозволять фіналізувати оцінку заявки України на вступ до ЄС до кінця наступного тижня.
До слова, президент Зеленський заявив, що рішення про надання Україні статусу кандидата посилить увесь ЄС.
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