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  4. Зеленський зустрівся з Урсулою фон дер Ляйєн: про що домовлялися (відео)
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    Події в Україні

    Зеленський зустрівся з Урсулою фон дер Ляйєн: про що домовлялися (відео)

    Урсула фон дер Ляйєн прибула в Україну - Зеленський зустрівся з Урсулою фон дер Ляйєн: про що домовлялися (відео)
    Урсула фон дер Ляйєн прибула в Україну
    фото з відкритих джерел

    Єврокомісія запропонувала програму допомоги Україні обсягом €9 млрд

    Наступного тижня очікується висновок щодо відповідності України критеріям для членства в Європейському Союзі. Про це ішлося під час зустрічі голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн, яка прибула з візитом до Києва, та президента України Володимира Зеленського.

    За результатами зустрічі, зокрема, стало відомо, що Зеленський закликав запровадити сьомий пакет санкцій, який має включати обмеження щодо всіх посадовців і суддів РФ та заблокувати всі банки РФ, насамперед «Газпром-банк».

    Єврокомісія запропонувала програму допомоги Україні обсягом €9 млрд.

    Набуло чинності рішення про скасування тарифів на український експорт до ЄС. Також ведуться перемовини про лібералізацію вантажних перевезень, а експорт української електроенергії до ЄС вийшов на новий рівень.

    Планується створення спільної платформи для координації відбудови України.

    Урсула Фон дер Ляєн вважає, що Україна демонструє непогані реформи, однак необхідно посилювати боротьбу з корупцією та продовжувати зміни в сфері верховенства права.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі 28 лютого 2022 року.

    Євросоюз обіцяє в червні розглянути заявку України на членство в ЄС.

    8 червня Європейський парламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС «як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України».

    Раніше повідомлялося, що Кіпр і Греція виступають проти прискореного процесу вступу України в ЄС.

    Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, як Україна реагуватиме у разі відмови ЄС надати статус кандидата на членство.

    Читайте також: Статус кандидата на членство в ЄС. Які шанси в України
    Теги: ЄС росія окупанти Єврокомісія експорт війна Греція Володимир Зеленський Україна президент окупація парламент час Урсула фон дер Ляєн Ольга Стефанішина #stoprussia
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    Зеленський зустрівся з Урсулою фон дер Ляйєн: про що домовлялися (відео)