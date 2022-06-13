Про статус кандидата у члени ЄС

Євросоюз потребує перегляду політики по ряду напрямків

Питання надання Україні статусу кандидата у члени ЄС (а не кандидата у кандидати) – це питання не лише долі України, а й ЄС також.

Для України такий статус важливий з точки зору осмисленості майбутніх перетворень, мотивації. Коли трансформації відбуватимуться з урахуванням європейських стандартів.

Для ЄС надання такого статусу Україні означатиме розуміння того, що реалії змінилися, і не можна вдавати, що все так, як це було до 24 лютого 2022 року. Сам ЄС потребує перегляду політики по ряду напрямків (оборонна, міграційна політика), що вже частково відбувається.

Геополітична картина змінилася, і далі змінюватиметься. І ті лідери/країни, які вважають, що можна продовжувати перебувати в логіці до вторгнення Росії в Україну – дуже помиляються, і виглядають несучасними. І навпаки – той, хто не боятиметься демонструвати сміливі підходи, може стати лідером в ЄС (а питання лідерства у Європі на сьогодні є).

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Джерело: блог Олесі Яхно

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