Сильні дощі підтопили села на Рівненщині (відео)



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Роботи по наданню допомоги населенню продовжуються Фото: ГУ ДСНС України у Рівненській області

З 67 присадибних ділянок рятувальники вже відкачали воду

На Рівненщині рятувальники продовжують надавати допомогу місцевому населенню північних районів області, чиї домоволодіння підтопило внаслідок сильних дощів.

Про це 19 травня повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Рівненській області.

«Зокрема, за минулу добу рятувальники 12 разів виїжджали на надання допомоги постраждалим громадянам у Рокитнівському, Сарненському, Володимирецькому, Березнівському, Костопільському, Корецькому та Гощанському районах. З 67 присадибних ділянок було відкачено воду», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що також рятувальники проводять моніторинг ситуації у Рокитнівському районі за допомогою квадрокоптера, де піднявся рівень води у річці Льва.

Загалом до надання допомоги залучено 10 мотопомп, 8 автоцистерн та 45 рятувальників. Роботи по наданню допомоги населенню продовжуються.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині внаслідок підняття рівня води у річці Льва затопило ряд сіл. В результаті були зафіксовані випадки загибелі свійських тварин, а також собак, які були прив’язані до ланцюга.