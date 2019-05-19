  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сильні дощі підтопили села на Рівненщині (відео)

    • Розсилка
    <p>Роботи по наданню допомоги населенню продовжуються</p> - Сильні дощі підтопили села на Рівненщині (відео)

    Роботи по наданню допомоги населенню продовжуються

    Фото: ГУ ДСНС України у Рівненській області

    З 67 присадибних ділянок рятувальники вже відкачали воду

    На Рівненщині рятувальники продовжують надавати допомогу місцевому населенню північних районів області, чиї домоволодіння підтопило внаслідок сильних дощів.

    Про це 19 травня повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Рівненській області.

    «Зокрема, за минулу добу рятувальники 12 разів виїжджали на надання допомоги постраждалим громадянам у Рокитнівському, Сарненському, Володимирецькому, Березнівському, Костопільському, Корецькому та Гощанському районах. З 67 присадибних ділянок було відкачено воду», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що також рятувальники проводять моніторинг ситуації у Рокитнівському районі за допомогою квадрокоптера, де піднявся рівень води у річці Льва.

    Загалом до надання допомоги залучено 10 мотопомп, 8 автоцистерн та 45 рятувальників. Роботи по наданню допомоги населенню продовжуються.

    Раніше повідомлялося, що на Рівненщині внаслідок підняття рівня води у річці Льва затопило ряд сіл. В результаті були зафіксовані випадки загибелі свійських тварин, а також собак, які були прив’язані до ланцюга.

    Читайте також
    ДСНС рятувальники Рівненщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ