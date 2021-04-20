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    Сильні дощі та штормовий вітер: рятувальники попередили про зміну погоди

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    Пориви вітру складатимуть 17-22 м/с - Сильні дощі та штормовий вітер: рятувальники попередили про зміну погоди
    Пориви вітру складатимуть 17-22 м/с
    Фото з відкритих джерел

    У вівторок, 20 квітня, в Україні буде хмарна з проясненнями та дощова погода

    У вівторок, 20 квітня, вночі в південних, вдень у східних, південно-східних та Полтавській областях очікуються значні дощі, пориви вітру 17-22 м/с. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій із посиланням на дані Укргідрометцентру.

    Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності, жовтий.

    Зазначається, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та до порушення електропостачання.

    У вівторок, 20 квітня, в Україні буде хмарна з проясненнями та дощова погода. У більшості областей похолоднішає на кілька градусів.

    Температура вночі 1-6° тепла, на півдні та сході країни до 10°, вдень 9-14° тепла, на високогір'ї Карпат вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.

    У Києві 20 квітня вночі буде без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°.

    Зазначимо, що цього тижня в Україні знову будуть лити дощі. Проте із 21 квітня в країні почнеться потепління й досягне на сході +19°. До вихідних дощі відступлять із південних і частини західних областей.

    Погода в Україні на Великдень, 2 травня, піднесе українцям сюрприз. Тепла можна не чекати, а сам третій місяць весни буде холодним, всупереч очікуванням. Такий неприємний прогноз на велике свято озвучив народний синоптик Леонід Горбань.

    Теги: прогноз погоди рятувальники вітер негода
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