Рятувальники розібрали два балкони, що обвалились у столичному будинку (фото)

Причини обвалу балконів встановлюються

Рятувальники ліквідували наслідки обвалу балконів дев’ятиповерхового буднику на вул. Половецькій, 14 у Шевченківському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Як повідомлялося, обвал балкона стався в неділю, 18 квітня, о 14:34.

На місце події прибули бійці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів, а також рятувальники Київської служби порятунку. Було встановлено, що у на сьомому поверсі обвалився балкон, зачепивши балкони шостого та частково п’ятого поверхів.

Рятувальники демонтували аварійні балкони на сьомому та шостому поверхах.

На місці було задіяно три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 12 чоловік особового складу ГУ ДСНС у Києві.

Жертв і постраждалих немає.

Причина виникнення даної ситуації наразі встановлюється.

Як повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації, припис господарям квартири щодо стану балкону та необхідності вжити заходів був виписаний 16 квітня цього року обслуговуючою організацією ЖЕКу «УЦУН».

Раніше повідомлялось про те, що самовільно збудований балкон в Новій Дарниці загрожує рухнути на голови людей.

Крім того, стало відомо, що будинок на Позняках, що вибухнув минулого літа, стоїть розібраний і без охорони.